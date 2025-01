Halbleiterbranche legt zu - Boom-Thema KI zieht weiter

(neu: vorbörsliche US-Branchentitel und Analystenkommentar)

AMSTERDAM/FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Das Boom-Thema Künstliche Intelligenz (KI) bleibt auch Anfang des neuen Jahres ein wesentlicher Treiber der Aktien aus der Halbleiterbranche. Am Montag ging es mit den Kursen kräftig nach oben, nachdem Microsoft in einem Blog-Eintrag allein im bis Ende Juni laufenden Geschäftsjahr rund 80 Milliarden US-Dollar in den Ausbau von Rechenzentren für KI stecken zu wollen.

Das ließ die Kurse der europäischen Chip-Titel zulegen. Im Dax setzten sich Infineon mit plus 5,6 Prozent an die Spitze und führten auch den EuroStoxx 50 an. In dem Leitindex für die Eurozone lagen die Papiere des Anlagenbauers für die Chip-Hersteller ASML auf Platz zwei mit plus 5 Prozent. Auf dem europäischen Sektortableau stand der Technologiesektor mit plus 2,8 Prozent an der Spitze.