"Best Companies to Own" Morningstar: Diese drei Unternehmen sind langfristige Gewinner – nicht nur 2025 Zuverlässige Chashflows, starke Wettbewerbsvorteile: Nach diesen Kritierien hat das Analysehaus Morningstar 3 Unternehmen ausgewählt, bei denen Anleger auf eine Einstiegschance lauern sollten.