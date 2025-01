Bitcoin 100K: Alles oder nichts? Solana & Co im Fokus! Steht Bitcoin vor dem großen Ausbruch über die 100K-Marke? Wir analysieren die entscheidenden Marken, Formationen und Chancen. Zusätzlich werfen wir einen Blick auf Solana & Co und besprechen, was das für Krypto-Trader bedeutet!