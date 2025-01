JPMORGAN stuft ASTRAZENECA auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Astrazeneca vor Zahlen zum vierten Quartal auf "Overweight" mit einem Kursziel von 14000 Pence belassen. Er liege mit seiner Schätzung für den Gewinn je Aktie über den Markterwartungen, schrieb Analyst James Gordon in einer am Montag vorliegenden Studie. Diese würden insgesamt von den Unternehmenszielen für das laufende Jahr untermauert. Damit könne sich der Markt wieder auf die Produkt-Pipeline des britischen Pharmakonzerns und die attraktive Bewertung der Aktien konzentrieren./la/zbVeröffentlichung der Original-Studie: 03.01.2025 / 17:55 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.01.2025 / 00:15 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die AstraZeneca Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,16 % und einem Kurs von 128,8EUR auf Tradegate (06. Januar 2025, 11:44 Uhr) gehandelt.