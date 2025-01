HAUCK AUFHÄUSER INVESTMENT BANKING stuft Befesa auf 'Positiv'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Hauck Aufhäuser Investment Banking hat die Einstufung für Befesa auf "Buy" mit einem Kursziel von 35 Euro belassen. Das Papier zählt zu den Favoriten des Hauses für das Jahr 2025. Der Industrierecycler gewinne Marktanteile in den USA und überzeuge mit Kosteneffizienz, schrieb Analyst Jorge Gonzalez Sadornil in einer am Montag vorliegenden Studie. Zudem seien die Aktien günstig bewertet./mis/zbVeröffentlichung der Original-Studie: 06.01.2025 / 08:55 / MEZErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.01.2025 / 08:58 / MEZHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Befesa Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,32 % und einem Kurs von 21,16EUR auf Tradegate (06. Januar 2025, 11:46 Uhr) gehandelt.