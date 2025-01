Die Kraft von Komfort und Wachstum nutzen

London (ots/PRNewswire) - Die globale One-Stop-Mutter- und Babymarke

https://momcozy.com/ Momcozy (https://momcozy.com/) hat ihr jährliches

Rückblicksvideo zusammen mit einem Video mit Benutzeraussagen veröffentlicht. In

seinem Jahresrückblick 2024 stellte Momcozy sein Engagement für die Stärkung von

Müttern durch innovative Kampagnen und Partnerschaften vor und hob wichtige

Kooperationen und Gemeinschaftsinitiativen hervor, die seine globale Präsenz und

sein Engagement für Mütter stärken.



Veranstaltungen und Initiativen zur Stärkung der Handlungskompetenz





Während des gesamten Jahres 2024 veranstaltete Momcozy (https://momcozy.com/)weltweit beeindruckende Events, um Mütter zu ehren und zu unterstützen. Im Märzwird die "Cozy Mom: Die Kampagne "Her Infinite Power", die in Zusammenarbeit mitMarie Claire durchgeführt wurde, zeigte inspirierende Geschichten von Frauen,die ihr wahres Ich zeigen. Im Mai wird das "Gemütliche Dorf: Die Philosophie"Vom kuscheligen Ich zum kuscheligen Wir", die am Muttertag gefeiert wurde,betonte die Unterstützung der Gemeinschaft zusammen mit Partnern wie Babylistund PSI und hob die kollektive Anstrengung hervor, die auf dem Weg derElternschaft erforderlich ist.Markenbotschafter und AdvocacyIm Juli verkündete Momcozy stolz seine Partnerschaft mit Nada Hafez, einerprofessionellen Fechterin und Mutter, als Markenbotschafterin, die ihre Stärkeim täglichen Leben und im Sport hervorhebt.Anlässlich der Weltstillwoche im August hat Momcozy mit globalenStillorganisationen zusammengearbeitet, um das Stillen mit praktischenInitiativen zu unterstützen.Im September, während der New Yorker Modewoche, definierte Momcozy auf der "CozyEvolution" seine Mission neu: Together We Grow" Brand Day mit einer "MomcozyLounge", in der Branchenführer über moderne Mutterschaft diskutierten.Zum Abschluss des Jahres im Dezember hat sich Momcozy mit dem Supermodel IskraLawrence für die "Cozy Holiday: Die Kampagne "Freude für alle, Liebe für dich"fördert friedliche Momente für Mütter in der Weihnachtszeit.Jährliche Höhepunkte und ZukunftsaussichtenIm Jahr 2024 expandierte Momcozy (https://momcozy.com/) weltweit, erreichte über4,5 Millionen Mütter und baute ein umfangreiches Vertriebsnetz auf. Durchständige Innovationen im Bereich Mutterschaft und Baby bietet Momcozy allenMüttern eine echte Unterstützung und definiert "Komfort" als Symbol für Stärkeund Wachstum neu. Momcozy hat es sich zur Aufgabe gemacht, Mütter zuunterstützen, Wärme und Innovation zu fördern und neue Horizonte zu erkunden.Informationen zu MomcozySeit 2018 ist Momcozy (https://momcozy.com/) führend im Bereich Komfort fürMütter mit tragbaren Milchpumpen, Still-BHs und Pflegeprodukten für Mütter. Dasumfassende Sortiment von Momcozy, das in Amazon-Kategorien den ersten Platzbelegt und von 4 Millionen Müttern in 60 Ländern empfohlen wird, ist auf Amazon,Babylist und Boots erhältlich. Durch kontinuierliche Innovation und gemütlicheDesigns erweitert Momcozy seine globale Reichweite, um das Leben von Mütternweltweit zu vereinfachen.