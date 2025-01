MolecuLight sichert sich $27,5 Millionen von Hayfin, einem führenden institutionellen Investor im Gesundheitswesen

Strategische Finanzierung ermöglicht MolecuLight eine weitere Beschleunigung der Kommerzialisierung

PITTSBURGH, 6. Januar 2025 /PRNewswire/ -- MolecuLight Inc., ein weltweit tätiges Medizintechnikunternehmen, das Pionierarbeit bei der Point-of-Care-Fluoreszenz-Bildgebung zur Messung der bakteriellen Belastung in Wunden leistet, gab heute bekannt, dass es sich eine Investition in Höhe von 27,5 Millionen US-Dollar von Hayfin Capital Management LLP ("Hayfin") gesichert hat. Diese bedeutende Investition wird das kontinuierliche Wachstum von MolecuLight in den Vereinigten Staaten, Kanada und Europa in stationären und ambulanten Kliniken, unabhängigen Wundbehandlungskliniken, Podologen, mobilen Pflegeeinrichtungen und Langzeitpflegezentren beschleunigen.