Nach 30-Prozent-Talfahrt: In dieser KI-Aktie drohen jetzt noch größere Verluste!

Willkommen zum Smartbroker+ Chart der Woche – Adobe

Die Anteile des Spezialsoftware-Entwicklers Adobe gehörten lange zum Besten, was der US-Aktienmarkt zu bieten hatte. Zwischen 2011 und 2022 kann ohne Übertreibung von einem Bilderbuch-Chart gesprochen werden.

Für die starke Performance sorgte neben der marktbeherrschenden Stellung des Unternehmens im Geschäft mit Software zur Medienbearbeitung das anhaltende hohe Wachstum sowie die Umstellung auf ein Abonnement-Modell, was für wiederkehrende und damit einhergehend gut planbare Umsätze sorgte. Der hohe Cashflow sorgte außerdem für finanziellen Spielraum für umfangreiche Aktienrückkäufe.

Zwar galt das Unternehmen zeitweise als KI-Profiteur, sowohl dem US-Gesamtmarktindex S&P 500 als auch dem Technologiebarometer Nasdaq 100 konnte Adobe in den vergangenen zwei Jahren jedoch nicht auf neue Allzeithochs folgen. Im Gegenteil dominieren Verkäufe das Kursgeschehen – diese könnten sich sogar noch einmal beschleunigen, wie der Blick in den Chart zeigt.

Adobe Chartsignale

Intakter Abwärtstrend: Adobe handelt in einem stabilen Abwärtstrendkanal, könnte diesen aber schon bald nach unten verlassen und vor weiteren Verlusten stehen.

Adobe handelt in einem stabilen Abwärtstrendkanal, könnte diesen aber schon bald nach unten verlassen und vor weiteren Verlusten stehen. Schwache Indikation: Die technischen Indikatoren zeigen Schwäche an. Das macht fortgesetzte Verluste wahrscheinlich und spricht gegen eine zeitnahe Trendwende.

Die technischen Indikatoren zeigen Schwäche an. Das macht fortgesetzte Verluste wahrscheinlich und spricht gegen eine zeitnahe Trendwende. Prominentes Verkaufssignal: Die 50-Tage-Linie hat die 200-Tage-Linie von oben herkommend gekreuzt. Das gilt als starkes und zuverlässiges Verkaufssignal.

Die 50-Tage-Linie hat die 200-Tage-Linie von oben herkommend gekreuzt. Das gilt als starkes und zuverlässiges Verkaufssignal. Fehlende Unterstützungen: Die Aktie droht die Supportzone bei 450 US-Dollar aufzugeben, darunter fehlt es an belastbaren Unterstützungen.

Adobe: Doch (k)ein KI-Gewinner?!

Dass sich Adobe nicht als KI-Gewinner durchsetzen kann, liegt einerseits an der Umsatzentwicklung und andererseits an der möglichen Disruption des Geschäftsmodelles durch KI. Zwar konnte das Unternehmen in den vergangenen zwei Jahren eine Wachstumsrate im niedrigen zweistelligen Prozentbereich behaupten, eine Beschleunigung der Geschäftsentwicklung ist im Unterschied zu vielen anderen Werten aus dem Technologie- und Softwarebereich bislang aber nicht zu beobachten.

Dazu kommt, dass es KI-unterstützte Bild- und Videogeneratoren, wie das von OpenAI entwickelte DALL-E, Midjourney oder auch Elon Musks Grok (xAI), selbst Amateuren erlauben, in kürzester Zeit anspruchsvollere Bild- und AV-Inhalte zu generieren – ohne dabei die auf die Software von Adobe setzen und die hierfür notwendige Expertise vorweisen zu müssen. Zusätzliche Konkurrenz erhält die Software des Unternehmens außerdem von kostenlosen Programmen wie Canva. Dem wachsenden Wettbewerbsdruck wollte sich Adobe mithilfe der Übernahme von Figma stellen, doch das 20 Milliarden US-Dollar schwere Vorhaben scheiterte am Widerstand der europäischen Wettbewerbsbehörde.

Anleger befürchten Disruption des Geschäftsmodelles

Dementsprechend überwiegen am Markt die Sorgen, dass die mit KI verbundenen Nachteile die Vorteile, etwa von günstigere Entwicklungskosten durch den Einsatz von Programmierhilfen, überwiegen könnten. Das hat sich in den vergangenen Wochen und Monaten in anhaltenden Kursverlusten niedergeschlagen. Gegenüber ihrem Verlaufshoch bei rund 635 US-Dollar haben die Anteile inzwischen rund ein Drittel ihres Wertes verloren. Ein Ende der Durststrecke ist nicht in Sicht.

Gegenüber dem bei rund 700 US-Dollar markierten Allzeithoch befindet sich die Aktie in einem Abwärtstrend. Zwar gelang nach dem Ende des Bärenmarktes zum Jahreswechsel 2021/22 eine starke Erholung, diese war jedoch nicht von Nachhaltigkeit geprägt, wie der im Februar gescheiterte Ausbruchsversuch zeigt. Diesem folge eine Korrektur bis an das Unterstützungscluster bei 450 US-Dollar, wo eine weitere Erholungsbewegung startete.

Ein erneut gescheiterter Pullback sorgte jedoch schließlich für den gegenwärtig zu beobachtenden Abwärtstrendkanal. Aus diesem könnte Adobe nun nach unten herausfallen, was weitere Verluste und die Beschleunigung der Abwärtsdynamik bedeuten dürfte.

Schwache Indikation spricht für weitere Verluste

Grund für diese Annahme ist die schwache technische Indikation. Der Relative-Stärke-Index (RSI) liegt auf Tageskursbasis bei rund 28 Zählern, auf Wochenbasis bei 34 Punkten. Das zeigt Schwäche an, ohne dass die Aktie bereits überverkauft ist. Gleichzeitig liegt der Trendstärkeindikator MACD sowohl unterhalb der Null- als auch der Signallinie, was einen an Fahrt gewinnenden Abwärtstrend anzeigt. Bullishe Divergenzen, die auf eine Trendwende hindeuten könnten, sind unterdessen noch keine ernsthaften zu beobachten.

Zusätzlich belastet wird die Aktie durch ein Death Cross, das als starkes technisches Verkaufssignal gilt. Zu diesem ist es gekommen, nachdem die 50-Tage-Linie den Durchschnitt der vergangenen 200 Tage nach unten durchbrochen hat. Diese Entwicklung könnte in den kommenden Tagen und Wochen dazu führen, dass erstens der Unterstützungsbereich zwischen 450 und 430 US-Dollar nachhaltig aufgeben und zweitens der Abwärtstrendkanal nach unten verlassen wird.

In diesem Fall wäre mit weiteren Verlusten zu rechnen, denn der Aktie fehlt es inzwischen an belastbaren Unterstützungen. Neben der psychologisch wichtigen Marke bei 400 US-Dollar liegen die nächsten nennenswerten Unterstützungen bei 380 sowie 350 US-Dollar.

Abwärtstrend sorgt unter Analysten für Zugzwang

Zwar genießt Adobe noch immer die Unterstützung einer Mehrheit der Wall-Street-Analysten. Bei insgesamt 39 Empfehlungen wird 27 Mal der Kauf oder das Übergewichten empfohlen, während nur drei Experten den Verkauf oder das Reduzieren empfehlen.

Das durchschnittliche Kursziel von knapp 585 US-Dollar zeigt jedoch, wie weit sich die Aktie und ihr Kurs inzwischen von dem als fair geltenden Wert entfernt haben. Das hat in den vergangenen Wochen zu ersten Kurszielsenkungen geführt. Weitere dürften in den kommenden Wochen folgen und die Kursentwicklung weiter negativ beeinflussen.

Bewertung zunehmend attraktiv, Aktie aber noch kein Kauf

Mit Blick auf die Bewertung zeichnet sich jedoch eine spannende Entwicklung ab. Für 2025 ist auf dem aktuellen Niveau ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 21 eingepreist. Das liegt um rund 18 Prozent unter dem Branchendurchschnitt und um fast 40 Prozent unter dem historischen Bewertungsmittel. Diese Diskrepanzen sind auch bei anderen Bewertungskennziffern zu beobachten.

Sobald die Aktie einen Boden gefunden hat, besteht daher aus fundamentaler Perspektive eine aussichtsreiche Einstiegschance. Noch sollten Anleger jedoch der technischen Entwicklung den Vorzug geben und die Aktie aufgrund der drohenden Verluste meiden.

Adobe auf einen Blick

ISIN: US00724F1012

US00724F1012 Börsenwert: 189,5 Mrd. US-Dollar

189,5 Mrd. US-Dollar Dividendenrendite: -

- KGVe 2025: 21,1

21,1 Durchschnittliche Analystenempfehlung: Kaufen

Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion

Disclaimer: Ausdrücklich weist die Smartbroker AG darauf hin, dass ein Investment in Wertpapiere und sonstige Finanzinstrumente im Sinne des WpHG grundsätzlich mit erheblichen Chancen und Risiken (Preis-, Markt-, Währungs-, Volatilitäts-, Bonitäts- und sonstigen Risiken) verbunden ist und ein Totalverlust des investierten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Die Smartbroker AG empfiehlt deshalb jedem Leser sich vor einer Anlageentscheidung intensiv mit den Chancen und allen Risiken auseinander zu setzen und sich umfassend zu informieren. Sämtliche verwendeten Wertentwicklungsangaben, sei es für die Vergangenheit oder im Sinne einer Prognose bzw. Einschätzung sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse bzw. Wertentwicklungen. Die hier angebotenen Beiträge dienen ausschließlich der Information und stellen keine Kauf- bzw. Verkaufsempfehlungen dar. Alle Informationen sind sorgfältig zusammengetragen, haben jedoch keinen Anspruch auf Vollständigkeit und sind unverbindlich sowie ohne Gewähr. Des Weiteren dient die Bereitstellung der Information nicht als Rechtsberatung, Steuerberatung oder wertpapierbezogene Beratung und ersetzt diese nicht. Eine an den persönlichen Verhältnissen des Kunden ausgerichtete Anlageempfehlung, insbesondere in der Form einer individuellen Anlageberatung, der individuellen steuerlichen Situation und unter Einbeziehung allgemeiner sowie objektspezifischer Grundlagen, Chancen und Risiken, erfolgt ausdrücklich nicht.

Bei den vorliegend dargestellten Informationen handelt es sich um eine Werbemitteilung, die nicht den gesetzlichen Anforderungen zur Gewährleistung der Unvoreingenommenheit einer Finanzanalyse genügt bzw. nicht in Einklang mit Rechtsvorschriften zur Förderung der Unabhängigkeit von Finanzanalysen erstellt wurde und auch keinem Verbot des Handels im Anschluss an die Verbreitung von Finanzanalysen unterliegt.

Sämtliche verwendeten Wertentwicklungsangaben, sei es für die Vergangenheit oder im Sinne einer Simulation oder Prognose bzw. Einschätzung sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse bzw. Wertentwicklungen.

Die angebotenen Beiträge stellen weder ein Angebot noch eine Beratung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf, Verkauf oder Halten irgendeiner Finanzanlage dar, weil sie die persönlichen Verhältnisse des Kunden nicht berücksichtigen. Sie dienen lediglich Ihrer Information und der Unterstützung Ihrer selbständigen Anlageentscheidung.

Alle Informationen sind sorgfältig zusammengetragen, haben jedoch keinen Anspruch auf Vollständigkeit und sind unverbindlich sowie ohne Gewähr. Des Weiteren dient die Bereitstellung der Information nicht als Rechtsberatung, Steuerberatung oder wertpapierbezogene Beratung und ersetzt diese nicht. Die steuerliche Behandlung hängt von den persönlichen Verhältnissen des Anlegers ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein.

Ein Investment in Wertpapiere und sonstige Finanzinstrumente im Sinne des WpHG ist grundsätzlich mit erheblichen Chancen und Risiken (Preis-, Markt-, Währungs-, Volatilitäts-, Bonitäts- und sonstigen Risiken) verbunden und ein Totalverlust des investierten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden. Die Smartbroker AG empfiehlt deshalb jedem Anleger sich vor einer Anlageentscheidung intensiv mit den Chancen und allen Risiken auseinander zu setzen und sich umfassend zu informieren.