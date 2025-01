Las Vegas Sands: Perfekter Zeitpunkt zum Investieren? – Jefferies sagt ja

Analyst David Katz verwies auf die verbesserten Rahmenbedingungen im Glücksspielmarkt von Macau, wo Las Vegas Sands stark positioniert ist. Die chinesische Regierung hat im November ein umfassendes Konjunkturpaket in Höhe von 1,4 Billionen US-Dollar angekündigt, das über fünf Jahre laufen soll. "Diese geldpolitischen Maßnahmen stärken die Verbrauchergesundheit und wirken sich positiv auf Macau aus", erklärte Katz.

Zusätzlich wird die Renovierung des London Hotels in Macau bis zur ersten Jahreshälfte abgeschlossen sein. Jefferies erwartet, dass dies die Einnahmen von Las Vegas Sands in Macau im Jahr 2025 um 12 Prozent steigern wird.

"Die verbesserten makroökonomischen Bedingungen in Macau fördern das Massenkonsumsegment, in dem Las Vegas Sands besonders stark vertreten ist", schrieb Katz in einer Analyse. Das Unternehmen setze zudem auf die Modernisierung seiner Immobilien und nutze seine solide Bilanz für Aktienrückkäufe. Katz betonte, dass Las Vegas Sands optimal positioniert sei, um Marktanteile in einem sich erholenden Markt zu gewinnen. Er rechnet damit, dass Macau bis 2026 das Niveau von 2019 erreicht.

Analysten bleiben optimistisch. Laut LSEG-Daten empfehlen 15 von 20 Analysten die Aktie zum Kauf oder starken Kauf. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten deutet auf ein weiteres Aufwärtspotenzial von über 18 Prozent hin.

Fazit

Mit den geplanten Renovierungen und den Impulsen durch die chinesische Wirtschaftspolitik scheint Las Vegas Sands gut aufgestellt, um von der Erholung in Macau zu profitieren.

Autor: Nicolas Ebert, wallstreetONLINE Redaktion