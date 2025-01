Mawson kommentiert die Ankündigung der schwedischen Regierung zum Uranabbau

Mawsons Portfolio historischer schwedischer Uranvorkommen wird über SUA Holdings Limited ("SUA") gehalten, die derzeit eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von Mawson ist. Am 10. Januar 2025 wird Mawson im Rahmen der letzten Schritte seines Reorganisationsplans und vor dem Abschluss des Scheme of Arrangement mit Southern Cross Gold Limited ("SXG") alle seine SUA-Aktien an die Mawson-Aktionäre ausschütten, wodurch SUA nicht länger eine Tochtergesellschaft von Mawson sein wird. SUA wird ein öffentliches Unternehmen und ein meldepflichtiger Emittent in British Columbia, Alberta und Ontario.

Die schwedische Regierung hat mit der Veröffentlichung der Ergebnisse ihrer umfassenden Untersuchung am 20. Dezember 2024 einen wichtigen Schritt zur Aufhebung des seit 2018 geltenden Moratoriums für den Uranabbau getan. Die Untersuchung empfiehlt:

- Uran als konzessioniertes Mineral im Rahmen des schwedischen Mineraliengesetzes geregelt wird

- Derzeitiges Verbot im Umweltgesetzbuch soll gekippt werden

- Schriftliche Konsultation läuft bis zum 20. März 2025

- Legislativvorschlag wird dem Parlament nach Anhörung vorgelegt

- Neue Rechtsvorschriften, die am 1. Januar 2026 in Kraft treten sollen

Michael Hudson, Executive Chairman von Mawson, kommentierte: "Die Ankündigung der schwedischen Regierung stellt sowohl für Mawson als auch für SUA eine bedeutende Entwicklung dar. Sie steht im Einklang mit Schwedens breiterer Energiestrategie und der Verpflichtung zum Ausbau der Kernkraftkapazitäten. Mawson wurde als eine der Konsultationsparteien für die Uranuntersuchung ausgewählt, und wir freuen uns darauf, konstruktiv an dem Prozess mitzuwirken, um einen robusten Rechtsrahmen zu schaffen, der ein Gleichgewicht zwischen Ressourcenentwicklung und Umweltschutz herstellt."

