Dax baut Gewinne am Mittag aus - 20.000er-Marke wieder geknackt

Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) - Der Dax hat am Montag nach einem bereits freundlichen Start bis zum Mittag deutlich zugelegt. Gegen 12:30 Uhr wurde der Index mit rund 20.145 Punkten berechnet, dies entspricht einem Plus von 1,2 Prozent gegenüber dem vorherigen Handelstag. An der Spitze der Kursliste rangierten Daimler Truck, Infineon und Sartorius, am Ende Vonovia, Symrise und Beiersdorf."Die europäischen Einkaufsmanagerindizes kamen etwas besser als erwartet rein", sagte Marktexperte Andreas Lipkow. Damit folgten auch die europäischen PMIs den Indikationen aus China. "Es reicht aber noch nicht aus, um einen Jubelsturm bei den Marktteilnehmern auszulösen." Die Sentix-Konjunkturerwartung bleibe weiterhin schwach für die EWU. "Nun schauen die Investoren verstärkt auf die anstehenden Verbraucherpreise in Deutschland.""Die Börsianer bleiben auch zum Wochenstart zurückhaltend und gehen sehr selektiv vor", so Lipkow. Der Fokus liege zum Wochenstart auf den Technologietiteln und den zyklischen Branchen. Defensive Branchen seien am Montag weniger gefragt. "Das Handelsvolumen bleibt vorerst unterdurchschnittlich und spiegelt das vorsichtige Vorgehen wider."Die europäische Gemeinschaftswährung war am Montagmittag deutlich stärker: Ein Euro kostete 1,0415 US-Dollar (+1,10 Prozent), ein Dollar war dementsprechend für 0,9602 Euro zu haben.Der Ölpreis stieg unterdessen leicht: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete gegen 12 Uhr deutscher Zeit 76,57 US-Dollar; das waren 6 Cent oder 0,1 Prozent mehr als am Schluss des vorherigen Handelstags.