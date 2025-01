Landtechnikhersteller Claas schickt 1.000 Mitarbeiter in Kurzarbeit Der Landtechnikhersteller Claas schickt zu Beginn dieser Woche erneut Mitarbeiter in Kurzarbeit. Betroffen sind rund 1.000 Beschäftigte in der Produktion von Mähdreschern, Feldhäckslern und Groß-Traktoren im Stammwerk in Harsewinkel. Dies bestätigte …