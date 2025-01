UBS stuft AIR LIQUIDE(L) auf 'Buy'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Air Liquide auf "Buy" mit einem Kursziel von 195 Euro belassen. 2025 herrsche im Chemiesektor mehr Ungewissheit als 2024, das von einem mangelnden Lagerbestandsaufbau der Kunden und einem Beginn von Portfolioanpassungen der Konzerne geprägt gewesen sei, schrieb Analyst Geoff Haire in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie. 2025 stünden nun abermals die Aussichten für eine Nachfragebelebung im Fokus, doch sollten Investoren auch auf die Geopolitik achten - mit dem Verhältnis USA-China sowie dem politischen Umfeld in Deutschland und Frankreich. In einem schwierigen Umfeld könnten Unternehmen mit weiteren Kostensenkungen reagieren. Mögliche positive Treiber wären derweil staatliche Konjunkturmaßnahmen in Deutschland, die Wiederaufnahme russischer Gaslieferungen nach Europa sowie ein Wiederaufbau der Ukraine. Alles in allem bevorzugt der Experte defensive Subsektoren innerhalb der Branche: Konsumnahe Chemikalien sowie Industriegaseanbieter./mis/bekVeröffentlichung der Original-Studie: 03.01.2025 / 23:38 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.01.2025 / 23:38 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Air Liquide Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,22 % und einem Kurs von 157,3EUR auf Tradegate (06. Januar 2025, 13:27 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: UBS

Analyst: Geoff Haire

Analysiertes Unternehmen: AIR LIQUIDE(L)

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 195

Kursziel alt: 195

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 195,00 € , was eine Steigerung von +26,10% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . UBS Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.

Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden Werbung Disclaimer