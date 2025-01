Analysten erwarten neuen Bullenmarkt für Bitcoin und diese Krypto-Miner

H.C. Wainwright erwartet, dass Bitcoin bis Ende 2025 die Marke von 225.000 US-Dollar überschreiten wird – ein deutlicher Anstieg gegenüber der vorherigen Prognose von 145.000 US-Dollar.

H.C. Wainwright nennt mehrere Faktoren für die optimistische Einschätzung: historische Preiszyklen, eine günstigere regulatorische Umgebung unter der neuen Trump-Regierung und die zunehmende Verfügbarkeit von Spot-ETFs in den Vereinigten Staaten. Analysten betonen, dass institutionelle Investoren und Unternehmen weiterhin in den Markt einsteigen, was die Akzeptanz und Nachfrage nach Bitcoin stärke.