Messejahr startet morgen - 2025 hat 1.107 Tage

- Mehr als 310 Messen im neuen Jahr in Deutschland

- Drei Forderungen der Messewirtschaft an nächste Bundesregierung

- Trotz Wirtschaftsflaute Zuwachs bei allen Branchen-Kennzahlen 2024



An diesem Dienstag starten die rund 70 Messeplätze Deutschlands ins neue

Messejahr. Den Auftakt macht die dreitägige europäische Leitmesse der

Werbeartikelwirtschaft PSI in Düsseldorf. Zur Monatsmitte findet dann zugleich

ein Dutzend Messen statt. Insgesamt sind mehr als 310 Messen in diesem Jahr in

Deutschland geplant, darunter mehr als ein Dutzend Neuveranstaltungen zu Themen

Stärkster Messemonat wird der März mit 53 Messen, deutlich ruhiger wird es im

Juli mit einer Veranstaltung. Stärkster Messetag des Jahres wird der 8. November

werden, wenn deutschlandweit 16 Messen zeitgleich laufen. Den größten

Messetrubel wird es 2025 in München und Nürnberg geben - jeweils mit 28 Messen,

gefolgt von Stuttgart mit 24.



- Philip Harting, Vorsitzender des Verbandes der deutschen Messewirtschaft AUMA:

"Die deutsche Messewirtschaft trotzt der Wirtschaftsflaute in Deutschland. Das

haben wir jedoch dem treuen internationalen Publikum auf Aussteller- wie

Besucherseite zu verdanken. Auch wir spüren zunehmend die Zurückhaltung

deutscher Unternehmen, weil deren wirtschaftliche Perspektive hierzulande

trübe ist. Die deutsche Messewirtschaft fordert von einer neuen

Bundesregierung schnell starke wirtschaftspolitische Impulse für die

ausstellende Wirtschaft. Dazu gehört die Ausweitung des renommierten

Auslandsmesseprogramms und des Start-up-Messeprogramms Young Innovators.

Längst überfällig ist die Digitalisierung der Visa-Verfahren für unsere

ausländischen Gäste und Aussteller, die entscheidend sind für unseren Erfolg

als Messeplatz Nummer 1 in der Welt. Wir erwarten außerdem die bürokratiearme

Ausgestaltung der Berichtspflichten für unsere Unternehmen."



Die erste Bilanz für das Messejahr 2024 verzeichnet Zuwachs bei allen wichtigen

Kennzahlen der Branche. Verglichen mit den jeweiligen Vorveranstaltungen wurden

auf den 322 Messen im vergangenen Jahr durchschnittlich neun Prozent mehr

Besucherinnen und Besucher (11,7 Millionen) gezählt, zehn Prozent mehr

ausstellende Unternehmen (205.000) und sieben Prozent mehr Standfläche (7,1

Millionen Quadratmeter). Bemerkenswert ist das Plus, weil im besonders

messestarken ersten Quartal 2024 gleich 50 Messen von Streiks im Nah-, Fern- und

Flugverkehr betroffen waren. Etliche Messegäste konnten ihre Reisen gar nicht Seite 2 ► Seite 1 von 4





