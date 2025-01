Skeena Gold & Silver zieht 45 Millionen US$ an Finanzmitteln im Rahmen des Gold Stream Arrangements ab und gibt ein Fortschrittsupdate für Eskay Creek bekannt

Vancouver, BC (6. Januar 2025) Skeena Resources Limited (TSX: SKE, NYSE: SKE) ("Skeena Gold & Silver", "Skeena" oder das "Unternehmen") - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/skeena-gold-sil ... - hat am 30. Dezember 2024 im Rahmen seines Gold-Stream-Arrangements (das "Gold-Stream-Arrangement"), wie in der Pressemitteilung des Unternehmens vom 25. Juni 2024 beschrieben, eine Finanzierung in Höhe von 45 Millionen US$ erhalten. Skeena freut sich auch, über weitere Fortschritte bei zahlreichen Genehmigungen der Provinz British Columbia zu berichten, die die laufenden Aktivitäten auf dem zu 100 % unternehmenseigenen Gold-Silber-Projekt Eskay Creek ("Eskay" oder das "Projekt") unterstützen. Bis dato hat das Unternehmen im Rahmen des frühen Arbeitsprogramms verschiedene vorbereitende Bauarbeiten erfolgreich durchgeführt.

Randy Reichert, President & Chief Executive Officer von Skeena, kommentierte: "Die aktuelle Tranche der Goldstream-Finanzierung wird Skeena in die Lage versetzen, das Projekt weiter voranzutreiben, wobei weitere Mittelabrufe im Laufe des Jahres 2025 erwartet werden. Wir sind ermutigt durch den unterstützenden und konstruktiven Dialog mit der Provinz British Columbia, der dazu beigetragen hat, die ersten Arbeiten im Jahr 2024 zu ermöglichen. Infolgedessen schreiten wir mit unseren Vorerschließungsplänen voran und verringern proaktiv das Risiko für das Projekt, um auf dem Weg zur Produktion im Jahr 2027 zu bleiben

45-Millionen-USD-Zahlung im Rahmen der Gold-Stream-Vereinbarung

Skeena Gold & Silver hat die zweite Tranche von 45 Millionen US$ im Rahmen des Gold Stream Arrangement erhalten. Dies ist die zweite von fünf Tranchen im Rahmen des zuvor gemeldeten Gold-Stream-Arrangements in Höhe von 200 Millionen US$, wobei die Mittel nach dem Erhalt der Genehmigungen für technische Großproben im Dezember und der Erfüllung bestimmter anderer üblicher Bedingungen (siehe Pressemitteilung vom 16. Dezember 2024) zur Verfügung gestellt wurden. Die verbleibenden drei Tranchen werden in Form von Abschlagszahlungen in Höhe von 50 Millionen US$ in Anspruch genommen, vorbehaltlich der Erfüllung bestimmter üblicher Bedingungen vor dem 31. März 2026, um die weitere Erschließung des Projekts zu unterstützen.

