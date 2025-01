Ripple setzt unter Trump auf Expansion in den USA!

Der CEO von Ripple , Brad Garlinghouse, hat bekannt gegeben, dass 75 Prozent der derzeit offenen Stellen des Unternehmens nun in den USA angesiedelt werden, angetrieben durch die positive Stimmung hinsichtlich der bevorstehenden Trump-Administration, die für ein kryptofreundlicheres Umfeld und Wachstum in der Branche sorgen soll.

Laut Garlinghouse ist der sogenannte "Trump-Effekt" bereits spürbar und fördert das Wachstum der Kryptowährungsbranche in den Vereinigten Staaten. "Was man auch immer sagen mag, der Trump-Effekt macht die Krypto-Welt bereits wieder großartig – durch seine Kampagne und die Prioritäten der Administration ab Tag eins", erklärte Garlinghouse in einem Post auf X am Sonntag.

In den letzten vier Jahren hat Ripple vorwiegend außerhalb der USA rekrutiert, bedingt durch einen langwierigen Rechtsstreit mit der Securities and Exchange Commission (SEC) unter der Leitung des mittlerweile zurückgetretenen Gary Gensler. Nun signalisiert die Neuausrichtung auf den amerikanischen Markt einen strategischen Kurswechsel.

Ripple hat außerdem zugesagt, 5 Millionen Dollar in XRP-Token zur Unterstützung von Trumps bevorstehender Amtseinführung zu spenden.

Bedeutende Deals in kürzester Zeit

In den letzten sechs Wochen des Jahres 2024 hat Ripple mehr Vereinbarungen in den USA abgeschlossen als in den vorherigen sechs Monaten. "Für Ripple ist dies noch persönlicher, nachdem Genslers SEC unsere Geschäftsmöglichkeiten hierzulande jahrelang effektiv eingefroren hat", sagte Garlinghouse.

Seit der Wiederwahl Trumps erlebt der Kryptomarkt eine anhaltende Rallye, die den Preis einiger Kryptowährungen, wie zum Beispiel Bitcoin, auf beispiellose Höhen getrieben hat. XRP selbst verzeichnete einen Anstieg um über 330 Prozent von rund 0,55 US-Dollar auf 2,41 US-Dollar im letzten Jahr.

Skeptische Stimmen bleiben

Trotz der allgemeinen Zuversicht gibt es auch skeptische Stimmen bezüglich der Umsetzbarkeit der ambitionierten Pläne Trumps. Der ehemalige CEO von BitMEX, Arthur Hayes, äußerte letzte Bedenken, dass es unrealistisch sei zu erwarten, dass Trump innerhalb des begrenzten Zeitrahmens grundlegende Veränderungen herbeiführen könnte.

Industrie erwartet goldene Zeiten

Mit der zweiten Amtszeit Trumps, die am 20. Januar beginnt, macht die Industrie bereits jetzt große Schritte in Erwartung der mit Spannung erwarteten Amtseinführung. Die Mining-Firma Hive Digital kündigte kürzlich an, ihren Hauptsitz von Vancouver, Kanada, nach San Antonio, Texas, zu verlegen, angelockt durch die kryptofreundlichere Haltung der neuen Administration.

Morgan Stanley und andere große Finanzinstitutionen ziehen es in Betracht, Kryptowährungshandel in ihre Dienstleistungen aufzunehmen, angetrieben durch die pro-krypto Rhetorik der kommenden Trump-Regierung.

Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion

