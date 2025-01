Palantir: Schmerzen für Anleger – das nächste Sell-Rating!

Keiner der Analysten, die das Unternehmen verfolgen, hat laut FactSet ein Kursziel über dem aktuellen Niveau. Am nächsten dran ist Tech-Bulle Dan Ives von Wedbush mit einem Kursziel von 75 US-Dollar. Das niedrigste Kursziel liegt bei 11 US-Dollar von RBC Capital Markets.

Singh von Morgan Stanley räumt ein, dass Palantir vieles richtig gemacht habe, indem es sein US-amerikanisches Handelsgeschäft beschleunigt hat, während das Unternehmen gleichzeitig die Kostendisziplin aufrechterhalten habe.

"Um es ganz klar zu sagen: Wenn Führungskräfte und Entscheidungsträger ihre KI-Initiative schnell in eine Live-Produktionsumgebung bringen wollen, hat sich Palantir als einer der wenigen Partner herauskristallisiert, die man anrufen kann", so der Analyst.

Palantir könnte auch von seinen Verbindungen zur neuen Trump-Regierung, insbesondere von Mitbegründer Peter Thiel, sowie von mehr US-Regierungsarbeit profitieren, sagt Singh.

Der Analyst betont, dass der Gewinn von Palantir im Jahr 2024 von 340 Prozent fast ausschließlich auf die Ausdehnung der Bewertungsvielfache zurückzuführen sei. Die Umsatzschätzungen für 2025 seien im Laufe des Jahres nur um 10 Prozent gestiegen. Insgesamt preise die Aktie eine jährliche Wachstumsrate von 30 Prozent über einen Zeitraum von 10 Jahren sowie eine Free-Cashflow-Marge von 41 Prozent ein, sagt er.

Singh sagt weiter, dass selbst sein Kursziel die Aktie als das teuerste der sogenannten wachstumsstarken Softwareunternehmen mit einem Aufschlag von 80 Prozent gegenüber vergleichbaren Unternehmen ausweise.

"Die Bewertung geht weit über das hinaus, was selbst für ein führendes Softwareunternehmen als angemessen angesehen werden sollte", gibt auch ein Top-Investor, bekannt unter dem Pseudonym The Software Side of Life, zu Bedenken. Er rät Anlegern, die "Bewertung zu shorten".

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion

Die Palantir Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -4,97 % und einem Kurs von 75,92EUR auf Nasdaq (07. Januar 2025, 02:00 Uhr) gehandelt.





