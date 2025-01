Uber fährt heute allen davon – aus diesem Grund!

Tipp aus der Redaktion: Ob stabiler Dividenden-Lieferant, Tech-Pionier oder spekulative Wette im Krypto-Bereich – wir haben die Märkte für Sie ausgiebig durchforstet und präsentieren Ihnen 6 Unternehmen, die große Chancen auf außergewöhnliche Kurssteigerungen besitzen. Hier sind, speziell für Sie, Ihre "6 Richtigen" für 2025.

Milliardenschweres Aktienrückkaufprogramm wird beschleunigt

Zum Wochenauftakt meldet sich die Aktie eindrucksvoll zurück. Bereits im vorbörslichen Handel waren die Papiere gefragt und konnten sich zeitweise um über 5 Prozent steigern.

Grund für die starken Kursgewinne ist neben einem erneut konstruktiven Gesamtmarktumfeld die Meldung, dass der Verwaltungsrat von Uber einer Beschleunigung des bereits bestehenden Aktienrückkaufprogramms zugestimmt hat.

Insgesamt stehen dem Unternehmen derzeit 7 Milliarden US-Dollar für Buybacks zur Verfügung, die vom Verwaltungsrat bereits abgesegnet worden sind. Dieser stimmte nun einem beschleunigten Rückkauf (ASR) in Höhe von 1,5 Milliarden US-Dollar zu. Gegenüber einem nicht genannten Händler sollen so mehr als 18,6 Millionen eigene Anteile erworben werden.

Finanzvorstand sieht Unterbewertung

Umfang und Zeitpunkt des ASR begründete Finanzchef Prashanth Mahendra-Rajah folgendermaßen: "Unsere Aktie ist im Vergleich zur Stärke unseres Geschäfts unterbewertet, und daher planen wir, unsere Aktienrückkäufe im Rahmen der bestehenden Genehmigung zu beschleunigen. Dieses beschleunigte Rückkaufprogramm stellt eine wertsteigernde Kapitalallokation dar und zieht über ein Prozent unserer Marktkapitalisierung aus dem Verkehr."

Für 2025 ist Uber auf Basis des Schlusskurses vom vergangenen Freitag mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von 28,1 bewertet – das liegt deutlich unter dem historischen Bewertungsdurchschnitt der Aktie, wobei beachtet werden muss, dass das Unternehmen erst seit kurzem profitabel ist, zumindest nach standardisierter Rechnungslegung GAAP.

Uber-Aktie steigt kräftig – zieht auch Mitbewerber hoch

Anleger ließen sich nach der am Montagmittag veröffentlichten Meldung über das beschleunigte Rückkaufprogramm nicht lange bitten und schlugen bereits in der US-Vorbörse zu, sodass sich Uber hier zeitweise um mehr als 5 Prozent verteuern konnte. In den regulären Handel startete die Aktie schließlich mit einem Plus von 3,8 Prozent.

Im Windschatten von Uber und dem Gesamtmarkt gewinnen auch die Anteile von Mitbewerbern deutlich an Wert. Die Aktie des direkten Konkurrenten Lyft klettert zu Stunde (Stand: 18:30 Uhr MEZ) um 1,9 Prozent, Grab Holdings legt mit 2,4 Prozent in ähnlicher Größenordnung zu.

Fazit: Buybacks und Bewertung bieten Einstiegschance!

Nach einer scharfen Korrektur seiner Aktie in den vergangenen drei Monaten will Fahrdienstleister Uber sein 7 Milliarden US-Dollar schweres Aktienrückkaufprogramm beschleunigen: Für 1,5 Milliarden US-Dollar sollen fast 19 Millionen Aktien bereits bei nächster Gelegenheit eingezogen worden.

Das Unternehmen begründet das in seiner Pressemitteilung mit einem "beachtlichen Momentum" sowie einer Unterbewertung seiner Aktie im Verhältnis zur Geschäftsentwicklung.

Ein Schnäppchen sind die Anteile beim Blick auf die Bewertungstafel zwar nicht, im Verhältnis sowohl zu den Mitbewerbern als auch dem eigenen Durchschnitt liegt jedoch eine Diskrepanz vor. Diese könnte für eine fortgesetzte Erholung der Aktie in den kommenden Wochen und Monaten sorgen – eine Long-Chance für risikofreudige Anleger!

Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion