PARAMOUNT PICTURES GEBEN BEKANNT, DASS DIE SONIC THE HEDGEHOG-FILMREIHE WELTWEIT DIE 1-MILLIARDEN-GRENZE AN DEN KINOKASSEN ÜBERSCHRITTEN HAT

HOLLYWOOD, Kalifornien, 6. Januar 2025 /PRNewswire/ – Paramount Pictures gab heute bekannt, dass seine Sonic the Hedgehog Filmreihe, die auf dem SEGA-Videospiel basiert, weltweit mehr als 1 Milliarde Dollar an den Kinokassen eingespielt hat, da Sonic the Hedgehog 3 weiterhin Zuschauer in die Kinos auf der ganzen Welt lockt.

Der dritte Film der Reihe, Sonic the Hedgehog 3, hat vor kurzem an den internationalen Kinokassen die 100-Millionen-Dollar-Marke überschritten und hat im Inland über 187 Millionen Dollar eingespielt, so dass sich die weltweiten Einnahmen bis heute auf über 312 Millionen Dollar belaufen.

Die im Februar 2020 bzw. April 2022 veröffentlichten Filme Sonic the Hedgehog und Sonic the Hedgehog 2 spielten weltweit zusammen 725,2 Mio. US-Dollar ein und generierten 181 Mio. US-Dollar an Verbraucherausgaben durch Verleih und Kauf von Home Entertainment. Im vergangenen April debütierte die Spin-off-Serie „Knuckles" auf Paramount + und erreichte in den ersten 28 Tagen des Streamings insgesamt über 11 Millionen Stunden weltweit, was sie zur Nummer 1 unter den Kinder- und Familienserien aller Zeiten in Bezug auf die auf der Plattform verbrachten Stunden macht.

Sonic the Hedgehog 3 kam letzten Monat mit einem „A" CinemaScore in die Kinos und kann mit der besten Bewertung der Reihe von „Certified Fresh 86 % Rotten Tomatoes Critics Score" (gleichauf mit Platz 1 als bestbewertete Videospielverfilmung aller Zeiten) und der besten Bewertung der Reihe von 96 %Verified Hot Popcornmeter aufwarten. Weltweit wurden bisher über 312 Mio. US-Dollar eingespielt. Der Film eröffnete an der heimischen Kinokasse auf Platz 1, gefolgt vom größten internationalen Start des Franchise mit einem Marktanteil von 84 % in der darauffolgenden Woche. Basis, einschließlich Previews, lag dieses Ergebnis für dieselbe Gruppe von Märkten 83 % vor Sonic the Hedgehog 2. Der Film erreichte auch schneller als seine Vorgänger 100 Mio. Dollar an den internationalen Kinokassen.

Im neuesten Film der Reihe kehrt die Originalbesetzung zurück, darunter Jim Carrey als Dr. Robotnik. In dem Film sind Carrey, Ben Schwartz, Krysten Ritter, Lee Majdoub, Natasha Rothwell, Adam Pally, Shemar Moore, Colleen O'Shaughnessey, Alyla Browne, James Wolk mit James Marsden, Tika Sumpter, Idris Elba und Keanu Reeves zu sehen. Regie führt Jeff Fowler, der bei allen drei Filmen der Reihe Regie geführt hat, mit einem Drehbuch von Pat Casey und Josh Miller und John Whittington, einer Geschichte von Pat Casey und Josh Miller und produziert von Neal H. Moritz, Toby Ascher, Toru Nakahara und Hitoshi Okuno.

Seite 2 ► Seite 1 von 2