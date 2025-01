Nicht GameStop: Diese Meme-Aktie empfiehlt die Bank of America jetzt zum Kauf!

Tipp aus der Redaktion: Ob stabiler Dividenden-Lieferant, Tech-Pionier oder spekulative Wette im Krypto-Bereich – wir haben die Märkte für Sie ausgiebig durchforstet und präsentieren Ihnen 6 Unternehmen, die große Chancen auf außergewöhnliche Kurssteigerungen besitzen. Hier sind, speziell für Sie, Ihre "6 Richtigen" für 2025.

Bank of America sieht in Meme-Aktie Chewy einen Top-Pick

Dass Gill sein Engagement bei Chewy bereits nach kurzer Zeit bereits wieder beendet hatte, tat der weiteren Kursentwicklung keinen Abbruch. Die Anteile haben in den vergangenen 12 Monaten mehr als 70 Prozent zugelegt. Grund hierfür ist vor allem die Margenexpansion sowie das fortgesetzte Umsatzwachstum.

Geht es nach den Analysten der Bank of America soll diese Entwicklung auch in 2025 anhalten. Gemeinsam mit Amazon und Möbelhändler RH (Restoration Hardware) hat es Chewy daher auf die Empfehlungsliste für die in diesem Jahr aussichtsreichsten E-Commerce-Aktien geschafft.

Justin Post, der federführende Experte der am Montag veröffentlichten Studie, gilt nach Auskunft des Vergleichsportals für Wall-Street-Analysten TipRanks mit einer Trefferquote von 68 Prozent als äußerst zuverlässig. Er rechnet mit einer Stabilisierung der Geschäftsentwicklung vor allem in Einzelhandelsnischen mit zuletzt schwieriger Entwicklung.

Als Kauf sieht er Chewy, da die Gefahr von möglichen Einfuhrzöllen hier gering sei und es nach seiner Einschätzung zu einer Wiederbelebung der Nachfrage nach Heimtierbedarf kommen wird.

Beast-Modus in 2025? Mizuho legt noch einen drauf!

Noch zuversichtlicher äußerten sich ebenfalls am Montag Analysten der japanischen Investmentbank Mizuho. Nach deren Einschätzung wird Chewy in 2025 in den "Biest-Modus" eintreten. Als fairen Wert für die Aktie nennt die Bank, die ihr Rating von "Neutral" auf "Kaufen" hochgestuft hat, einen Kurs von 42 US-Dollar, was ein Aufwärtspotenzial von etwa 15 Prozent bedeutet.

Sie sehen vor allem in der App für mobile Endgeräte eine bislang vom Markt noch zu wenig beachtete Wachstumschance: "Chewy wird in unserer Einschätzung sowohl insgesamt als auch innerhalb unseres Bereichs Consumer Internet zu unserer Top-Empfehlung."

Chewy nach positiven Analystenstimmen gefragt

Angesichts von gleich zwei positiven Erwähnungen an einem Tag legen die Chewy-Anteile zum Wochenauftakt um rund 4 Prozent zu und bauen so ihre bereits seit Monaten anhaltende Rallye weiter aus. Vom 52-Wochen-Hoch bei 39,10 US-Dollar trennen die Aktie nur noch etwa 5 Prozent.

Geht es allerdings nach der Mehrheit der Wall-Street-Analysten hat das Unternehmen bereits seinen fairen Wert erreicht. Das Kursziel liegt im Durchschnitt bei 36,51 US-Dollar, wobei die Aktie bei insgesamt 29 Empfehlung insgesamt 16 mal "Kaufen" oder "Übergewichten" auf sich vereint.

Fazit: Meme-Faktor fürs Depot – aber in vernünftig!

Für das kommende Geschäftsjahr wird ein Umsatz von 12,5 Milliarden US-Dollar sowie ein Gewinn von 1,23 US-Dollar je Aktie eingepreist. Daraus ergibt sich ein Kurs-Umsatz-Verhältnis von etwa 1,2 und einen Kurs-Gewinn-Verhältnis von rund 29.

Beides liegt deutlich unter dem historischen Bewertungsmittel und deutet darauf hin, dass Chewy vor weiteren Kursgewinnen stehen könnte, sollten sich die Geschäfte wie erwartet oder sogar noch besser entwickeln.

Anleger, die ihrem Depot einen Meme-Faktor verleihen und dabei gleichzeitig auf ein solides Geschäftsmodell zu einer angemessenen Bewertung setzen wollen, sind bei Chewy daher an der richtigen Adresse!

Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion