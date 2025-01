Nach Zoll-Erleichterung: Das sind jetzt die aussichtsreichsten Auto-Aktien!

Tipp aus der Redaktion: Ob stabiler Dividenden-Lieferant, Tech-Pionier oder spekulative Wette im Krypto-Bereich – wir haben die Märkte für Sie ausgiebig durchforstet und präsentieren Ihnen 6 Unternehmen, die große Chancen auf außergewöhnliche Kurssteigerungen besitzen. Hier sind, speziell für Sie, Ihre "6 Richtigen" für 2025.

Wo haben Käufer jetzt die besten Karten?

Deutsche Automobilaktien stehen als Schlusslichter des zurückliegenden Börsenjahres auf dem Zettel vieler Anleger, die auf einen Turnaround der angeschlagenen Branche setzen möchten. Welche Aktien nach dem starken Wochenauftakt in der besten Ausgangsposition sind, soll ein Quick-Check verraten.

Für die Aktie der Münchner ging es zum Wochenauftakt um 4,4 Prozent bergauf. Wenngleich BMW zeitweise über 80 Euro handelte, konnte der hier liegende Widerstand schlussendlich nicht geknackt werden. Dieser stellt für ein neues prozyklisches Kaufsignal weiterhin eine entscheidende Hürde dar.

Insgesamt hat sich das Chartbild in den zurückliegenden Wochen und Monaten jedoch aufgehellt. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief ist inzwischen respektabel, die 50-Tage-Linie konnte als Unterstützung zurückerobert werden, außerdem deuten bullishe Divergenzen im Trendstärkeindikator MACD sowie im Relative-Stärke-Index (RSI) auf eine mittelfristige Trendwende hin. Für diese könnte die bullishe Auflösung der kurzfristigen Flaggenformation vorentscheidend werden. Ein übergeordnetes Kaufsignal würde sich oberhalb des Kreuzwiderstands bei 90 Euro ergeben.

Auch Mercedes konnte am Montag überzeugen und sich um 3,6 Prozent steigern – allerdings waren die Kursgewinne zeitweise fast doppelt so hoch. Das hat im Chart eine ungünstige Tageskerze hinterlassen und außerdem die im Bereich von 55 Euro liegenden Widerstände bestätigt. Sofern nicht ein neuer Anlauf gelingt, diesen Widerstandsbereich zu überwinden, könnte der kurzfristige Aufwärtstrend in Gefahr geraten.

Das Rennen um die weitere Kursentwicklung ist in der Aktie der Stuttgarter derzeit völlig offen, denn während der RSI im neutralen Bereich verharrt, kämpft der MACD mit der Nulllinie und zeigt dadurch kurzfristige Trendlosigkeit an. Wenngleich die Anteile von Mercedes zuletzt als mögliche Chance für eine Trendwende vorgestellt wurden, sollten sich Anleger zunächst gedulden und abwarten, ob entweder der nachhaltige Sprung über 55 Euro für ein Kaufsignal sorgt oder doch weitere Verluste zu befürchten sind.

Einen ähnlich knappen Abstand zu den jüngsten 52-Wochen-Tiefs weisen neben der Mercedes-Aktie auch die Vorzüge von Porsche auf. Das deutet auf ein bislang nur verhaltenes Kaufinteresse hin. Zwar beendete der Sportwagenhersteller den Handelstag mit einem Plus von knapp 4,2 Prozent. Die tagsüber einsetzenden Gewinnmitnahmen führten jedoch zu einer Bestätigung der Widerstände einerseits durch die 50-Tage-Linie sowie andererseits der Marke von 60 Euro. Damit verpassten die Zuffenhausener einen Befreiungsschlag.

Zwar notiert der RSI nach dem starken Kursanstieg neutral, der MACD ist aber weiterhin unterhalb der Nulllinie verblieben und zeigt damit einen Abwärtstrend an. Das dürfte in den kommenden Tagen die Unterstützung bei 57,50 Euro in den Vordergrund rücken. Solange diese hält, sind weitere Erholungsversuche möglich, darunter wird es vor allem bei einem Herausfallen aus dem Abwärtstrendkanal noch einmal deutlich ungemütlicher. Von prozyklischen Kaufsignalen ist Porsche aktuell das am weitesten entfernte Papier.

Innerhalb der krisengeplagten deutschen Automobilindustrie dominierte Volkswagen die Schlagzeilen. Tatsächlich ist die Lage der Aktie inzwischen jedoch etwas weniger angespannt, als es die Nachrichtenlage der vergangenen Wochen vermuten lässt. Kurzfristig hat sich ein Erholungstrend etabliert, der durch den MACD angezeigt wird, der sowohl oberhalb seiner Signallinie als auch der Nulllinie liegt. Gleichzeitig konnte der RSI seinen Abwärtstrend beenden.

Die Aktie ist am Montag zwar am bei 90 Euro liegenden Widerstand gescheitert, hat aber jederzeit die Möglichkeit auf einen neuen Ausbruchsversuch, solange die 50-Tage-Linie respektiert wird. Gelingt der nachhaltige Sprung über 90 Euro sind 100 Euro sowie die hier verlaufende 200-Tage-Linie das nächste Ziel. Mutige Anleger kaufen einen Ausbruch über 90 Euro und warten dann das weitere Kursgeschehen bei 100 Euro ab.

Fazit: BMW und Volkswagen hinterlassen derzeit den besten Eindruck

Für die Aktien deutscher Fahrzeughersteller begann die Woche stark. Trotz des Dementis von Donald Trump konnten diese den Großteil ihrer Tagesgewinne behaupten und damit für weitere Entspannung sorgen. Alle vier großen Autobauer scheiterten jedoch aufgrund am Nachmittag einsetzender Gewinnmitnahmen an kurzfristigen Widerständen, sodass zwar technische Verbesserungen erzielt werden konnten, ein Befreiungsschlag jedoch ausgeblieben ist.

Für einen solchen sind aus technischer Perspektive aktuell BMW und ausgerechnet die Wolfsburger derzeit am besten aufgestellt. Beide Aktien konnten sich zuletzt deutlich von ihren 52-Wochen-Tiefs absetzen, was neue Verkaufssignale unwahrscheinlich macht. Gleichzeitig deutet der Trendstärkeindikator MACD in beiden Titeln auf kurzfristige Aufwärtstrends hin, die für neues Kaufinteresse sorgen könnten. Wer auf einen Turnaround deutscher Autobauer setzen möchte, sollte sich vorzugsweise hier engagieren.

Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion