Größter SOL-Zufluss seit Monaten: Droht ein Preisrückgang nach Mega-Transfer?

Der jüngste Zustrom von SOL -Token im Wert von 227 Millionen US-Dollar an zentralisierte Kryptowährungsbörsen hat die Markterwartungen gedämpft und stellt die bisher positiven technischen Aussichten in Frage. Laut der Analyseplattform Coinglass ist dies der höchste Nettozufluss seit März 2024, einem Monat, der bereits eine ähnliche Marktaktivität erlebte und damals das vorläufige Preishoch markierte.

Im März 2024 registrierten die Börsen einen Nettozufluss von über 300 Millionen US-Dollar in SOL, der Kryptowährung, die die Smart-Contract-Blockchain von Solana antreibt. Diese Bewegung fiel zusammen mit dem Höhepunkt einer damaligen Kursrallye, bei der der Preis kurzzeitig nahe 200 US-Dollar lag, gefolgt von einer siebenmonatigen Stagnationsphase, in der die Preise zwischen 120 und 200 US-Dollar schwankten. Experten deuten die hohe Anzahl an Token-Transfers zu Börsen als möglichen Indikator für Verkaufsabsichten der Besitzer oder deren Pläne, diese in Derivatehandel oder DeFi-Strategien einzusetzen.

Tipp aus der Redaktion Kryptowährungen passen zu Ihrer Anlagestrategie? Über SMARTBROKER+ handeln Sie über 20 verschiedene Kryptos. Kryptowährungen passen zu Ihrer Anlagestrategie? Über SMARTBROKER+ handeln Sie über 20 verschiedene Kryptos. Jetzt Angebot erkunden

Technische Analyse im Widerspruch

Obwohl die technische Analyse zuletzt noch auf ein mögliches Erreichen des Novemberspitzenwertes von über 260 US-Dollar hindeutete, sieht sich der Markt nun mit einer weniger optimistischen Realität konfrontiert. Laut Amberdata zeigt die Aktivität im Deribit-gelisteten SOL-Optionsmarkt ebenfalls eine Zurückhaltung unter den Bullen. Händler waren Nettoverkäufer der Call-Optionen, was darauf schließen lässt, dass die Erwartungen an eine starke Aufwärtsbewegung nicht hoch sind.

Zuversicht trotz aktueller Herausforderungen

Trotz der jüngsten Bedenken hinsichtlich des massiven Zustroms von SOL-Token an zentralisierte Börsen bleibt die Grundlage für Solana robust und vielversprechend. Die Kryptowährung zeigt eine bemerkenswerte Erholung im Markt, was ihre Stärke und das Vertrauen der Investoren unterstreicht. Mit einem aktuellen Kurs von über 218 US-Dollar und einem beeindruckenden Wachstum von mehr als 15 Prozent in der letzten Woche, setzt Solana ihre Position als eine führende Technologieplattform im Bereich der Blockchain fort.

Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion

Die neuesten Krypto-News lesen Sie jeden Freitag in unserem Krypto-Journal. Jetzt abonnieren!





6 Richtige für 2025 Aktien mit Nvidia- und Super Micro Potenzial Jetzt Report kostenlos herunterladen!