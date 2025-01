Kiew soll realistisch über Gebietsfragen diskutieren

PARIS (dpa-AFX) - Frankreichs Präsident Emmanuel Macron mahnt an, Kiew solle mit Blick auf die erwarteten Verhandlungen über eine Beendigung des russischen Angriffskrieges erneut über territoriale Fragen nachdenken. "Die Ukrainer müssen realistische Gespräche über die Gebietsfragen führen", sagte Macron in einer Ansprache an die französischen Botschafterinnen und Botschafter. Die USA sollten ihrerseits den Europäern helfen, Russland zu überzeugen, an den Verhandlungstisch zu kommen.

Macron betonte: "Es wird keine schnelle und einfache Lösung in der Ukraine geben." Der designierte US-Präsident Donald Trump hatte angekündigt, den Krieg Russlands gegen die Ukraine möglichst schnell beenden zu wollen. "Der neue amerikanische Präsident weiß selbst, dass die USA keine Chance haben, irgendetwas zu gewinnen, wenn die Ukraine verliert", betonte Macron./rbo/DP/jha