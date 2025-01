Scope Technologies gibt Wandelanleihefinanzierung zur Förderung von Wachstum und Innovation bekannt

Vancouver, British Columbia, 6. Januar 2025 / IRW-Press / Scope Technologies Corp. (CSE: SCPE) (OTCQB: SCPCF) (FWB: VN8) („Scope Technologies“ oder das „Unternehmen“) freut sich, eine Wandelanleihefinanzierung in Höhe von 1 Million CAD von First Majestic Silver Corp. (TSX: AG; NYSE: AG; Frankfurt: FMV) („First Majestic“), einem börsennotierten Bergbauunternehmen, zusätzlich zu der bereits angekündigten nicht vermittelten Privatplatzierung in Höhe von 1,8 Mio. CAD (siehe Pressemitteilung vom 27. Dezember 2024), bekanntzugeben.

Diese strategische Finanzierung wird für das operative Wachstum, die Geschäftsentwicklung und das Produktmanagement eingesetzt, um die Mission von Scope Technologies, quantenresistente Verschlüsselungs- und Datenspeicherlösungen für Unternehmen weltweit bereitzustellen, weiter voranzutreiben.

Die Investition von First Majestic unterstreicht die entscheidende Bedeutung sicherer, skalierbarer Lösungen in der sich schnell entwickelnden technologischen Landschaft von heute. Das Engagement des Unternehmens folgt auf den erfolgreichen Abschluss eines Proof-of-Concept-Prozesses („POC“), bei dem Scope Technologies die Sicherheit, Robustheit und Skalierbarkeit seiner quantenresistenten Technologien unter Beweis stellte. Dieses POC bestärkte nicht nur First Majestic in seiner Entscheidung, sich als Unternehmenskunde anzumelden, sondern bestätigte auch die Stärke der Lösungen von Scope.

Der CTO von Scope Technologies, Sean Prescott, erklärte: „Ein POC mit einem so renommierten und etablierten Unternehmen wie First Majestic abzuschließen, ist ein bedeutender Meilenstein für uns. Dies war ein harter Test durch ein globales Unternehmen. Das Vertrauen von First Majestics in uns spricht Bände in Bezug auf die Robustheit und Sicherheit unserer Lösungen.“

Die Wandelanleihe in Höhe von 1 Mio. CAD von First Majestic beinhaltet günstige Bedingungen mit einem jährlichen Zinssatz von 4 % und einer Laufzeit von einem Jahr. Scope Technologies wird First Majestic außerdem das alleinige Recht einräumen, den Darlehensbetrag zu einem Preis von 1,40 CAD pro Aktie in Aktien umzuwandeln zu können. Diese Fremdfinanzierung ergänzt die bereits angekündigte nicht vermittelte Privatplatzierung in Höhe von 1,8 Mio. CAD und stärkt die finanzielle Basis von Scope bei der weiteren Skalierung seiner Geschäftstätigkeit und dem Ausbau seiner Marktpräsenz.