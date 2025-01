Ölpreise steigen auf 3-Monatshoch - Saudi-Arabien erhöht Preise Die Ölpreise sind am Montag weiter gestiegen und haben den höchsten Stand seit drei Monaten erreicht. Am Markt wurde auf die jüngste Preisgestaltung durch Saudi-Arabien hingewiesen. Das führende Opec-Land wird die Preise für Rohöl für Kunden in …