1 ETF mit 2,58 % Dividende, 40,5 % günstiger als der MSCI World

So hat er im vergangenen Jahr (2024) in Summe Aktien ver- und dafür Anleihen gekauft. Letztere sind hingegen, obwohl sie attraktiv bewertet sind, aufgrund der eingebrochenen Kurse derzeit für die Masse weiterhin uninteressant.

Märkte und Aktien, die besonders stark gestiegen sind, erfreuen sich meist großer Beliebtheit. Sie wecken die Gier, möglichst schnell große Gewinne zu erzielen. Doch was an der Börse sehr offensichtlich ist und bereits allen Marktteilnehmern bekannt ist, kehrt sich anschließend häufig in eine gegenteilige Entwicklung um. Grund sind oft hohe Bewertungen, weshalb Großinvestoren wie Warren Buffett , die rational handeln, bereits vor einem Kursabschwung verkaufen.

Benjamin Graham würde sagen: „Kurzfristig ist der Markt eine Wahlmaschine, aber langfristig eine Waage“.

Auch unter den weltweiten Aktienmärkten existieren große Bewertungsunterschiede. So notiert der MSCI-World-Index derzeit zu einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 23,04, einem Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV) von 3,57 und zu einer Dividendenrendite von 1,73 Prozent, während diese Parameter für den irischen Aktienmarkt nur 9,87, 1,39 beziehungsweise 3,10 Prozent betragen (31.12.2024).

Die irische Wirtschaft hat sich erholt

Irland wurde aufgrund seiner starken Ausrichtung auf den Banken- und Immobiliensektor 2008 besonders hart von der Finanzkrise getroffen. Doch mittlerweile haben sich die Wirtschaft und auch der Aktienmarkt wieder erholt. So sind beispielsweise die Verschuldung und die Arbeitslosenquote seit 2012 von 120,1 Prozent auf 40,95 Prozent beziehungsweise von 16,1 Prozent auf 4,2 Prozent gesunken.

Wurde das Land zunächst mit EU- und IWF-Geldern finanziell stabilisiert, halfen später Strukturreformen, Sparmaßnahmen, eine Wirtschaftsdiversifizierung, Exportwachstum und niedrige Unternehmenssteuern bei der Erholung. So halten viele US- und internationale Konzerne wie Alphabet, Apple, Meta und Pfizer in Irland ihren europäischen Sitz.

Irland-ETF

Eine Möglichkeit, in den Gesamtmarkt zu investieren, sind Indexfonds. In Europa wurden bisher noch keine Irland-ETFs aufgelegt, aber dafür mit dem iShares MSCI Ireland ETF in den USA. Er ist über die NYSE-Arca- oder AMEX-Börse handelbar und hält derzeit 25 Irland-Aktien.

Dazu gehören beispielsweise Unternehmen wie der Nahrungsmittelhersteller Kerry Group, die hochprofitable Airline Ryanair Holding oder der Healthcare- und Pharmastudienkonzern ICON.

Seit Auflage im Mai 2010 konnte der iShares MSCI Ireland ETF bisher eine Gesamtperformance von etwa 151 Prozent erzielen (06.01.2025).

Er schüttet seine Erträge halbjährlich im Juni und Dezember aus. Im vergangenen Jahr (2024) waren es 1,5056 US-Dollar je Anteil, was aktuell einer Ausschüttungsrendite von 2,58 Prozent entspricht (06.01.2025).

Das gesamte ETF-Portfolio notiert zu einem KGV und KBV von 13,71 beziehungsweise 1,58 (03.01.2025). Anders als vor der Finanzkrise ist es heute breiter aufgestellt. So tragen die Sektoren Finanzen und Immobilien nur noch 11,62 Prozent zum Gesamtwert bei, während Basiskonsumgüter, Industrie, Gesundheitsversorgung und Nicht-Basiskonsumgüter den Schwerpunkt bilden.

Fazit Irland

Der irische Markt hat sich von der Finanzkrise erholt und ist nun stabiler aufgestellt. Dennoch sind die Aktien im Vergleich zum US-Markt deutlich günstiger bewertet, wodurch die zu erwartende Rendite höher ausfällt.

Autor: Christof Welzel, wallstreetONLINE Redaktion, Ressort Anlageprodukte





