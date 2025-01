Rom in Gesprächen mit Musk-Firma über Milliardengeschäft

ROM (dpa-AFX) - Italiens rechte Regierung unter Ministerpräsidentin Giorgia Meloni ist in Gesprächen mit dem SpaceX-Konzern von US-Milliardär Elon Musk über ein Milliardengeschäft - entschieden ist nach offiziellen Angaben aber noch nichts. Nach einem Bericht der Nachrichtenagentur Bloomberg News geht es dabei um ein besonders geschütztes Satelliten-Kommunikationssystem im Wert von 1,5 Milliarden Euro. Die Opposition äußerte sich empört, weil Meloni und Musk ein freundschaftliches Verhältnis pflegen.

Der nach Schätzungen reichste Mann der Welt zeigte sich an dem Geschäft durchaus interessiert. Über seinen Italien-Vertreter Andrea Stroppa erklärte er: "Wir sind bereit, Italien die sicherste und fortschrittlichste Verbindung zu bieten!" Meloni bestätigte über ihr Büro, dass es mit SpaceX Gespräche über sichere Verbindungen mit verschlüsselten Daten gebe, so wie mit anderen Firmen auch. Sie ließ jedoch dementieren, dass bereits Verträge oder Vereinbarungen geschlossen worden seien - was allerdings auch niemand behauptet hatte.