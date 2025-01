Bernstein belässt Nvidia auf 'Outperform' - Ziel 175 Dollar

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Nvidia auf "Outperform" mit einem Kursziel von 175 US-Dollar belassen. Analyst Stacy Rasgon wagte in einer am Montag vorliegenden Studie einen Ausblick auf das Jahr 2025 in der US-Chipindustrie. Nvidia bleibt neben Broadcom sein "Top Pick", denn die Aktie sei nach wie vor die beste Möglichkeit für Anleger, um auf das Thema Künstliche Intelligenz zu setzen. Der Chip- und Prozessorhersteller stehe am Anfang eines neuen Produktzyklus./tih/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.01.2025 / 04:18 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.01.2025 / 04:18 / UTC