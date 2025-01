Trillion Energy gibt Fertigstellung der Gasbohrung Alapli-2 bekannt

6. Januar 2025 – Vancouver, B.C. / IRW-Press / Trillion Energy International Inc. („Trillion“ oder das „Unternehmen“) (CSE: TCF) (OTCQB: TRLEF) (Frankfurt: Z62) freut sich, die erfolgreiche Installation eines 2 3/8-Zoll-Geschwindigkeits-Förderrohrstrangs (VS, Velocity String Tubing) in der Erdgasbohrung Alapli-2 bekannt zu geben. Dieser Erfolg markiert einen bedeutenden Schritt in unseren laufenden Bemühungen, die langfristige Gasförderung im SASB-Feld zu steigern.