China hat in den letzten Jahrzehnten seine Solarindustrie sehr stark ausgebaut. Aktuell bemüht sich das Land, im Bereich der Windenergie eine ähnliche Stellung zu erlangen. Indiens Industrie hingegen ist im Bereich der Elektrotechnik sehr gut aufgestellt. Deshalb entsteht auch hier eine besonders hohe und konstante Nachfrage nach Silber. Sie wird nach Ansicht der Analysten von Capitalight Research, die im Auftrag des Silver Instituts den Silbermarkt analysiert haben, auch weiterhin hoch bleiben.

In ihrem Bericht „Silver's Strategic Edge: Navigating the Tectonic Shift in Global Markets“ gehen die Analysten davon aus, dass die entscheidende Rolle von Silber im boomenden Sektor der erneuerbaren Energien, insbesondere bei der Herstellung von Solarmodulen, und die zunehmende Verwendung in der Elektronik den Silberpreis weiter stützen wird.

Gleich doppelt profitieren kann der Silberpreis, wenn sich sowohl die Nachfrage der Industrie bei einer wirtschaftlichen Erholung wieder verstärkt als auch die Nachfrage nach Silber zu Investitionszwecken aufgrund der anhaltenden Unsicherheiten hoch bleiben sollte. Im Vergleich zu anderen Rohstoffen, wie beispielsweise dem Öl, deren Nachfrage sich allein aus einer einzigen Quelle speist, hat das Silber damit deutliche Vorteile.

Diese Faktoren sprechen für einen höheren Silberanteil im Portfolio

