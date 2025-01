Natural Resources Canada stellt Gelder für den Ausbau des Potenzials im Bereich Kritischer Metalle in Nova Scotia bereit

Vancouver, BC – 6. Januar 2025 – Military Metals Corp. (CSE: MILI – OTCQB: MILIF – WKN: A40M9H) (das „Unternehmen“) CEO, Scott Eldrige, kommentiert die jüngste Ankündigung von Natural Resources Canada: Die Organisation hat Gelder für Nova Scotia unter der Bedingung genehmigt, das diese dazu verwendet werden das Potenzial Kanadas im Bereich kritischer Mineralien zu steigern.(1) Military Metals ist bereits im Bereich kritischer Metallen in Nova Scotia investiert, und zwar durch die kürzlich erfolgte Übernahme der historischen Antimon-Gold-Mine West Gore und des umliegenden Grundstücks, und freut sich sehr darauf, möglicherweise auf die verschiedenen Finanzierungsmechanismen zuzugreifen, die jetzt verabschiedet wurden. Dies wird uns und allen anderen Unternehmen, die in Nova Scotia nach kritischen Metallen suchen, bei unseren Bemühungen helfen.

Auf der kanadischen Liste der kritischen Mineralien steht Antimon neben insgesamt 31 weiteren Metallen. Nova Scotia hat 16 kritische Mineralien identifiziert, die für die Provinz von größter Bedeutung sind, darunter Antimon, Kobalt, Kupfer, Gallium, Germanium, Graphit, Indium, Lithium, Mangan, Molybdän, Niob, Seltenerdelemente (SEE), Tantal, Zinn, Wolfram und Zink. Der fokussierte Ansatz basierte teilweise auf dem Potenzial und der Identifizierung solcher Mineralressourcen in Nova Scotia. Gemäß der Strategie der Provinz wurden die Mineralien, die als kritisch eingestuft werden sollten, anhand von vier Kriterien ausgewählt: Explorationspotenzial, Anforderungen zur Erreichung der CO2-Emissionsziele, Ungleichgewicht zwischen Angebot und Nachfrage im globalen Kontext und die Wahrscheinlichkeit, dass sie eine strategische Chance für Nova Scotia darstellen.(1)

Die 2023 verabschiedete Canadian Critical Minerals Strategy (CCMS) hat 3,8 Milliarden Dollar an Finanzmitteln für kanadische Projekte bereitgestellt. Das Unternehmen freut sich darauf, West Gore voranzutreiben und möglicherweise auf einige der verfügbaren Mittel zuzugreifen, um seine Bemühungen zu unterstützen.

Teilnahme am Nova Scotia Mineral Resource Forum

Mitglieder des Managementteams von Military Metals werden am 14. und 15. Januar 2025 am Nova Scotia Mineral Resouce Forum in Halifax teilnehmen.