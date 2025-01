Inflationsanstieg belastet Kurse

FRANKFURT (dpa-AFX) - Belastet durch eine gestiegene Inflationsrate haben die Kurse deutscher Staatsanleihen am Montag nachgegeben. Der richtungweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future fiel am Nachmittag um 0,24 Prozent auf 132,31 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen stieg auf 2,45 Prozent.

Im Dezember war die Inflationsrate laut dem europäischen Verbraucherpreisindex HVPI auf 2,9 Prozent gestiegen. Dies war das dritte Plus in Folge. Der Anstieg fiel zudem höher als von Volkswirten erwartet aus. Die EZB strebt auf mittlere Sicht eine Rate von zwei Prozent an. Die Zahlen für den gesamten Euroraum werden am Dienstag veröffentlicht.