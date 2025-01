kleinster Laser-Fernseher der Welt glänzt auf der CES 2025

LAS VEGAS, 6. Januar 2025 /PRNewswire/ -- JMGO stellt auf der CES 2025 den revolutionären O2S Ultra vor und setzt damit neue Maßstäbe für das Home Entertainment. Als kleinster Laser-Fernseher der Welt verbindet der O2S Ultra innovatives Design mit bahnbrechender Technologie und bietet ein Kinoerlebnis, das sich perfekt in Wohnräume einfügt. JMGO plant die offizielle Markteinführung des O2S Ultra im vierten Quartal 2025 – ab dann steht die innovative Technologie Haushalten weltweit zur Verfügung.

„Der O2S Ultra ist mehr als nur ein Laserprojektor. Er definiert das Home Entertainment neu", sagt Forrest Li, CEO von JMGO. „Mit seinen kompakten Abmessungen und der enormen Leistung lösen wir reale Probleme von Anwenderinnen und Anwendern, die außergewöhnliche Qualität suchen, ohne Kompromisse beim Platzbedarf einzugehen."

Unerreichte Innovation, einzigartiges Design

Der O2S Ultra stellt einen Durchbruch bei der Konstruktion von Ultra-Short-Throw-Projektoren dar. Mit Abmessungen von gerade einmal 12,3 x 11,4 x 5,5 Zoll – etwa so groß wie ein Schuhkarton – ist er der kleinste Laser-Fernseher der Welt und verbindet schlanke Ästhetik mit unübertroffener Funktionalität. Durch seine kompakte Form ist er unglaublich vielseitig und passt in jede Wohnung. Dank seines beeindruckenden Abstrahlverhältnisses von 0,18:1 kann der O2S Ultra einen atemberaubenden 100-Zoll-Bildschirm aus einer Entfernung von rund 14,5 cm (5,75 Zoll) projizieren, was den Platzbedarf optimiert, ohne die Leistung zu beeinträchtigen.

Herausragende Bildqualität

Das Herzstück des O2S Ultra ist die von JMGO entwickelte MALC 3.0-Technologie, ein bedeutender Fortschritt in der Laserprojektion. Diese Innovation überwindet die traditionellen Kompromisse zwischen Helligkeit, Farbgenauigkeit und Kontrast und bietet alle drei Eigenschaften auf einmal. Der O2S Ultra verfügt über eine echte 4K-Auflösung, die gestochen scharfe und detaillierte Bilder auf Bildschirmen mit einer Größe von bis zu 180 Zoll gewährleistet. Mit einer BT.2020-Farbraumabdeckung von 110 % sorgt er für eine lebendige Bilddarstellung.

Mit einem FOFO-Kontrastverhältnis von 1.800:1 glänzt der O2S Ultra sowohl in dunklen als auch in gut beleuchteten Umgebungen. Dank dieser Eigenschaften ist er ideal für verschiedene Fernsehszenarien, von Filmabenden bis hin zu Sportübertragungen am Tag, und bietet jederzeit ein hervorragendes Seherlebnis.

Intelligente Technologie für einfache Bedienung

Das O2S Ultra verfügt über fortschrittliche intelligente Kalibrierungsfunktionen, die die Einrichtung mit automatischer Trapezkorrektur, Autofokus und intelligenter Bildschirmanpassung vereinfachen. Mit diesen intuitiven Technologien können Benutzerinnen und Benutzer schnell und mühelos eine perfekte Bildausrichtung erreichen. Darüber hinaus integriert das Gerät Google TV und Dolby Vision und bietet nahtlosen Zugang zu Streaming-Diensten wie Netflix, was das Fernseherlebnis weiter verbessert und das Gerät zu einem All-in-One-Entertainment-Center macht.

Verfügbarkeit

Der O2S Ultra wird voraussichtlich im vierten Quartal 2025 weltweit auf den Markt kommen. Das Flaggschiff von JMGO, der Ultra-Short-Throw-Projektor, wird die Art und Weise, wie Benutzerinnen und Benutzer Home Entertainment erleben, neu definieren, indem er Kinoqualität in einem designorientierten, platzsparenden Gehäuse bietet. JMGO stellt den Projektor derzeit auf seinem Stand (Central Hall, Stand 21636) auf der CES 2025 vor, die vom 7. bis 10. Januar 2025 im Las Vegas Convention Center (LVCC) stattfindet.

Informationen zu JMGO

Das 2011 gegründete Unternehmen JMGO widmet sich der Entwicklung immersiver Großbildschirmerlebnisse, die Mobilität, Design und Leistung miteinander verbinden. Mit modernster optischer Technologie ist JMGO bestrebt, vielseitige, qualitativ hochwertige Home-Entertainment-Lösungen für ein weltweites Publikum anzubieten.

Medienkontakt

Lucas Xu, xulingwei@jmgo.com

