DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft Douglas auf 'Buy'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Douglas von 32 auf 30 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Die Aktie der Parfümerie-Kette sehe immer noch attraktiv aus, schrieb Analyst Adam Cochrane in einer am Montag vorliegenden Studie. Seine Prognose für den Gewinn je Aktie reduzierte er wegen höherer Zinsbelastungen, während seine Prognosen für den Umsatz und das operative Ergebnis (Ebit) weitgehend unverändert blieben./tih/heVeröffentlichung der Original-Studie: 06.01.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.01.2025 / 13:51 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Douglas Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,33 % und einem Kurs von 19,77EUR auf Tradegate (06. Januar 2025, 18:07 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH

Analyst: Adam Cochrane

Analysiertes Unternehmen: Douglas

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 30

Kursziel alt: 32

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



