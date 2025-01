CLARIOS SICHERT SICH ERSTEN AUFTRAG FÜR SUPERKONDENSATOREN

Die Superkondensatoren von Clarios sind so konzipiert, dass sie hohe Energiemengen speichern und abgeben können, die für Funktionen wie Steer-by-Wire geeignet sind und das Gewicht der Fahrzeuge minimieren. Diese verbesserte Systemlösung liefert bei Bedarf unter allen Umständen Strom, was besonders für funktionale Sicherheitsmerkmale von entscheidender Bedeutung ist, und ist in der Lage, kurze Stromstöße in Fahrgestellsystemen zu liefern, d. h. das Fahrzeug bei hohen Geschwindigkeiten in Kurven auf Kurs zu halten. Sie ergänzen AGM-Batterien (Absorbent Glass Mat) in diesen Fahrzeuganwendungen und die gesamte Systemarchitektur, um die Stromversorgung zu stabilisieren, die Kraftstoffeffizienz durch regeneratives Bremsen zu verbessern und Redundanz für die Sicherheit zu bieten.

GLENDALE, Wisconsin, 6. Januar 2025 /PRNewswire/ – Clarios, ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich der Niederspannungsbatterietechnologie, hat einen bedeutenden Vertrag mit einem großen Automobilhersteller über die Lieferung seiner fortschrittlichen Superkondensatoren in einer 12V- und 48V-Architektur abgeschlossen. Diese Vereinbarung stellt einen wichtigen Meilenstein für Clarios dar und unterstreicht das Vertrauen der Branche in die innovative Technologie des Unternehmens.

„Wir sind uns der entscheidenden Rolle bewusst, die wir dabei spielen, Automobilherstellern bei der Erreichung ihrer wachsenden Ziele in den Bereichen Leistung, Sicherheit und Nachhaltigkeit zu helfen", sagte Federico Morales-Zimmermann, Vice President & General Manager, Global OEM Customers, Products, and Engineering bei Clarios. „Unsere Superkondensatoren bieten eine zuverlässige und effiziente Lösung, um diesen steigenden Anforderungen in modernen und softwaredefinierten Fahrzeugen gerecht zu werden."

Mit dieser Vereinbarung macht Clarios einen weiteren Schritt in Richtung einer nachhaltigen und innovativen Zukunft der Mobilität.

Informationen zu Clarios

Clarios ist der weltweit führende Anbieter von fortschrittlichen Niederspannungsbatterietechnologien für die Mobilität. Unsere Batterien und intelligenten Lösungen treiben fast alle Fahrzeugtypen an und sind in einem von drei Autos auf der Straße zu finden. Mit rund 18.000 Mitarbeitern in über 100 Ländern bieten wir unseren Aftermarket- und OEM-Partnern fundiertes Fachwissen und Zuverlässigkeit, Sicherheit und Komfort für den Alltag. Wir sind dem Planeten gegenüber verpflichtet und setzen uns konsequent für Nachhaltigkeit ein – wir fördern branchenweit die besten Nachhaltigkeitspraktiken und setzen uns für sie ein. Wir arbeiten daran, dass 100 % unserer verkauften Produkte recycelbar sind, und wir recyceln 8.000 Batterien pro Stunde in unserem Netzwerk. Clarios ist ein Portfoliounternehmen von Brookfield.

