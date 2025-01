Prosus Registered (N) - Aktie im Rampenlicht - 06.01.2025

Mit dem heutigen Kursrückgang setzt sich der Abwärtstrend der letzten Monate fort. Aktionäre von Prosus Registered (N) mussten in den letzten drei Monaten Verluste von -6,33 % hinnehmen.

Mit einer Performance von -7,55 % musste die Prosus Registered (N) Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste hinnehmen.

Der E-Stoxx 50 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +2,08 % geändert.

Die europäischen Aktienmärkte sind am Montag mit viel Schwung in die erste volle Handelswoche des Jahres gestartet. Der Leitindex der Eurozone baute seine Gewinne am Nachmittag aus, nachdem zunächst ein Medienbericht Spekulationen über eine …