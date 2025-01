Bosch-Produkte im Alltag allgegenwärtig (FOTO)

Seite 2 ► Seite 1 von 5

Las Vegas (ots) -- Bosch-Geschäftsführerin Tanja Rückert: "Software und digitale Lösungen sindtragende Säulen unseres Geschäfts."- Ehrgeizige Ambition: Bosch erwartet Umsatz von über sechs Milliarden Euro mitSoftware und Services bis Anfang der nächsten Dekade.- Coded #LikeABosch: Mehr als 5 000 Bosch-KI-Experten mit über 1 500 KI-Patentenin nur fünf Jahren - deutschland- und europaweit ein Spitzenwert.- Bosch Tech Compass: Mehrheit der Befragten plant KI-Weiterbildung in 2025 -Bosch hat bereits 65 000 Mitarbeitende erfolgreich weitergebildet.- Softwaredefinierte Mobilität: Mit seinem mobilitätsspezifischenSoftware-Wissen ist Bosch der ideale Partner für die großen Tech-Playerweltweit.- Mit Auszeichnung: Intelligentes Bosch-Kinderbett unterstützt junge Eltern beider Pflege ihrer Neugeborenen - und bekommt einen CES-Award.- Bosch im Alltag: Intelligente MEMS-Sensoren sorgen in mehr als jedem zweitenneuen Smartphone für intuitive und energieeffiziente Bedienung.- Bosch-Nordamerika-Chef Paul Thomas: "Groß-Investitionen in Heizungs- undChip-Geschäft unterstreichen strategische Bedeutung des US-Marktes."Software und künstliche Intelligenz (KI) prägen schon unsere Gegenwart, abersind entscheidend für die Zukunft. Bosch hat früh den Fokus auf intelligenteSoftware und Services gerichtet und die Chancen erkannt: Mittlerweile steckt KIin jedem Produkt des Technologieunternehmens - oder sie hat bei seinerHerstellung mitgewirkt. "Intelligente Software und digitale Dienste haben sichzu tragenden Säulen unseres Kerngeschäfts entwickelt", sagt Tanja Rückert,Geschäftsführerin der Robert Bosch GmbH, auf der Elektronikmesse CES 2025 in LasVegas, Nevada, USA. Und das Geschäft mit KI- und Software-Lösungen nimmt weiterFahrt auf: Bosch erwartet einen Umsatz mit Software und Services von über sechsMilliarden Euro bis Anfang der nächsten Dekade. Rund zwei Drittel diesesUmsatzes sollen dabei auf den Geschäftsbereich Mobility entfallen.KI im Speziellen hat einen signifikanten Anteil an dieser Entwicklung. "Mit über1 500 Patenten in nur fünf Jahren ist Bosch in Deutschland und EuropaSpitzenreiter", sagt Rückert. Mittlerweile arbeiten knapp 5 000 auf KIspezialisierte Beschäftigte an intelligenten Lösungen. Bosch treibt dieWeiterbildung seiner gesamten Belegschaft in Sachen KI konsequent und mitpassgenauen Angeboten voran. Mittlerweile hat die Bosch eigene "AI Academy" mehrals 65 000 Mitarbeitende weitergebildet. Das passt auch zu den Ergebnissen desaktuellen Bosch Tech Compass, einer jährlich stattfindenden Umfrage zu denErwartungen der Menschen an neue Technologien. Demnach planen vier von fünf der