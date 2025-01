Infineon Technologies - Aktie im Rampenlicht - 06.01.2025

Der heutige Kurszuwachs setzt die positive Entwicklung der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten konnten die Aktionäre von Infineon Technologies einen Gewinn von +9,13 % verbuchen.

Mit einer Performance von +7,13 % konnte die Infineon Technologies Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen.

Der E-Stoxx 50 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +1,66 % geändert.

Kräftige Gewinne an den US-Börsen sowie Pläne über Milliardeninvestitionen in Künstliche Intelligenz (KI) haben dem deutschen Aktienmarkt einen starken Wochenauftakt beschert. Der Dax ließ am Montag nicht nur die 20.000er Marke locker hinter sich, …

Die globalen Aktienmärkte erleben heute einen Aufschwung, angeführt von beeindruckenden Zuwächsen im TecDAX und DAX. Trotz einiger Rückschläge bleibt die Stimmung optimistisch.

Das Boom-Thema Künstliche Intelligenz (KI) bleibt auch Anfang des neuen Jahres ein wesentlicher Treiber der Aktien aus der weltweiten Halbleiterbranche. Allen voran gilt dies für die Aktien von Nvidia . Sie näherten sich am Montag mit einem …