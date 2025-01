Euro legt zum US-Dollar merklich zu

NEW YORK (dpa-AFX) - Der Euro hat am Montag merklich zugelegt. Im New Yorker Handel wurde die Gemeinschaftswährung zuletzt bei 1,0388 US-Dollar gehandelt, nachdem das Tagestief noch knapp unter 1,03 US-Dollar gelegen hatte. Durch den zweiten Gewinntag in Folge machte der Euro seine Verluste vom Jahresauftakt wieder wett. Die Europäische Zentralbank setzte den Referenzkurs auf 1,0426 (Freitag: 1,0299) Dollar fest. Der Dollar kostete damit 0,9591 (0,9709) Euro.

Gestützt wurde der Euro durch die höher als erwartet ausgefallene Teuerung in Deutschland. Im Dezember war die Inflationsrate laut dem europäischen Verbraucherpreisindex HVPI auf 2,9 Prozent gestiegen. Dies war das dritte Plus in Folge. Die EZB strebt auf mittlere Sicht eine Rate von zwei Prozent an. Die Zahlen für den gesamten Euroraum werden am Dienstag veröffentlicht.