Stegemann pfeift wieder BVB-Spiel

Die Aussage ist grundsätzlich korrekt.Bei näherer Betrachtung ergibt sich jedoch ein anderes Bild. Wenn ich mich richtig erinnere, hat der BVB seit der letzten Meistersaison genau ein Mal in der EL gespielt. Das war in der Saison 2015/16. Schauen wir uns das Konzernergebnis in diesem Geschäftsjahr näher an – Quelle Geschäftsbericht:Konzernergebnis 29,436 Mio. EuroUmsatz aus Transfergeschäften 94,998 Mio. EuroFernsehgelder EL bei Ausscheiden im Viertelfinale 17,233 Mio. EuroPersonalkosten 140,215 Mio. Euro – Steigerung um 19% gegenüber VorjahrDer einzige Grund, wieso in diesem Geschäftsjahr ein positives Konzernergebnis erzielt wurde, waren die bis dahin historisch hohen Transfererlöse von rund 95 Mio. Euro. Ein absoluter Spitzenwert, der in den Jahren zuvor nicht annähernd erreicht wurde. Und trotz der einmaligen Teilnahme an der EL sind die Personalkosten – was für ein Wunder – um 19% gestiegen. Wie ist das denn möglich? Ich dachte immer, die Personalkosten brechen bei einer Teilnahme an der EL ein.So viel zum göttlichen Wunschtraum, das Verpassen der CL hätte keine großen Auswirkungen auf den Gewinn. Aber wir werden sicherlich bald eine umfangreiche Replik serviert bekommen, die das Gegenteil behauptet...