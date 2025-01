Myant erwirbt mmHg Inc. Zur Verbesserung der Präzisionsmedizin für die kardiovaskuläre Versorgung

Die Plattform von mmHg konzentriert sich auf die Bereitstellung einer effizienten, leitlinienkonformen Versorgung für das Management der kardiovaskulären Gesundheit, insbesondere in entlegenen Gebieten. Gesundheitsdienstleister erhalten durch die innovative Software die Möglichkeit, den Blutdruck und ein ganzes Spektrum wichtiger kardiovaskulärer Indikatoren aus der Ferne zu verfolgen und zu analysieren. Durch den Abgleich von Patientendaten mit klinischen Best Practices verbessert mmHg die Präzision der Entscheidungsfindung und fördert so rechtzeitige und präzise Interventionen. Renommierte Einrichtungen in ganz Nordamerika, wie Beth Israel Deaconess (Harvard Medical), Johns Hopkins, Columbia University, NYU, Tulane University und die University of British Columbia, verlassen sich auf die Plattform, um sowohl die Patientenversorgung als auch die klinische Forschung zu verbessern.

Durch die Kombination der fortschrittlichen Fernüberwachungsfunktionen von mmHg mit der fortschrittlichen Material- und Textilcomputertechnologie von Myant erhalten Gesundheitsdienstleister Zugang zu kontinuierlichen Echtzeit-Patientendaten, die eine frühere Erkennung von Gesundheitsrisiken, personalisierte Behandlungspläne und eine bessere Behandlung chronischer Erkrankungen ermöglichen. Das Ergebnis ist eine frühzeitige Krankheitserkennung, die den Gesundheitszustand verbessert, die Zahl der Krankenhausaufenthalte verringert und die Lebensqualität erhöht.