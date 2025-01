Nvidia kratzt an Marktwert von Apple - KI bleibt Boom-Thema

Nvidia eröffnete damit wieder das Rennen um die Rolle als weltweit wertvollstes Unternehmen. Am Ende war der Abstand minimal: Während Nvidia 3,66 Billionen Dollar auf die Waage brachte, behielt Apple mit 3,70 Billionen die Nase vorn. Die Titel des iPhone-Herstellers legten am Montag um 0,7 Prozent zu.

NEW YORK (dpa-AFX) - Das Boom-Thema Künstliche Intelligenz (KI) bleibt auch Anfang des neuen Jahres ein wesentlicher Treiber der Aktien aus der weltweiten Halbleiterbranche. Allen voran galt dies am Montag für die Aktien von Nvidia . Sie näherten sich mit einem Kurssprung um letztlich 3,4 Prozent auf 149,43 US-Dollar wieder ihrem Rekordhoch von 152,89 Dollar, das sie im November erreicht hatten. In der Spitze hatten sie sich diesem mit 152,16 Dollar sogar noch deutlicher genähert.

Dritter im Bunde der US-Technologiegrößen ist Microsoft mit einer Bewertung von aktuell 3,18 Billionen Dollar. Dessen Aktien stiegen am Montag letztlich um 1,1 Prozent. Der Softwarekonzern trug mit einem Blog-Eintrag zur Tech-Branchenrally bei. Demnach will er allein in seinem bis Ende Juni laufenden Geschäftsjahr rund 80 Milliarden US-Dollar in den Ausbau von Rechenzentren für KI stecken. Dies könnte Anbietern von notwendiger Infrastruktur weiteren Rückenwind geben.

Experten zufolge erhofften sich die Nvidia-Anleger am Montag auch positive Aussagen von Konzernchef Jensen Huang auf der Fachmesse CES in Las Vegas. Zu guter Letzt wurde die gute Laune der Tech-Investoren auch von überzeugenden Zahlen des taiwanesischen Auftragsfertigers und Nvidia-Partner Foxconn gestützt.

Analyst Stacy Rasgon von Bernstein Research gab in einer am Montag vorliegenden Studie einen Ausblick auf das Jahr 2025 in der US-Chipindustrie. Darin betonte er, dass Nvidia neben Broadcom sein "Top Pick" bleibe. Die Aktie sei nach wie vor die beste Möglichkeit für Anleger, um auf das Thema Künstliche Intelligenz zu setzen. Das Unternehmen stehe am Anfang eines neuen Produktzyklus.

Auch die Aktien anderer Chipkonzerne wurden beflügelt. Allen voran galt dies in den USA für Micron , die mit einem Kurssprung um 10,5 Prozent zu einer Erholung ansetzten. Mit Broadcom legte eine weitere beliebte US-Aktie mit KI-Fantasie um 1,7 Prozent zu./tih/stw/he

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur NVIDIA Aktie Die NVIDIA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,23 % und einem Kurs von 235,5 auf Lang & Schwarz (06. Januar 2025, 22:49 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der NVIDIA Aktie um +10,59 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +5,91 %. Die Marktkapitalisierung von NVIDIA bezifferte sich zuletzt auf 3,52 Bil.. NVIDIA zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,0400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,0300 %. Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 165,83USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 140,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 185,00USD was eine Bandbreite von -2,80 %/+28,45 % bedeutet.