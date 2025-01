Crash bei Tencent-Aktie: USA stufen Tech-Riesen als Militärunternehmen ein

Die Aktie des chinesischen Technologiekonzerns Tencent Holdings ist am Dienstag an der Börse in Hongkong zeitweise um sieben Prozent eingebrochen. Der Grund: Das chinesische Technologieunternehmen wurde vom US-Verteidigungsministerium als "chinesisches Militärunternehmen" eingestuft. Zuvor waren bereits die US-amerikanischen Hinterlegungsscheine (ADRs) von Tencent an der Wall Street um fast acht Prozent eingebrochen.

Neben Tencent wurde auch der chinesische Batteriehersteller CATL, Zulieferer von Autoherstellern wie Ford und Tesla, auf die "schwarze Liste" gesetzt. Die CATL-Aktie fiel daraufhin in Shenzhen zwischenzeitlich um 5,6 Prozent, konnte den Verlust aber auf 2,8 Prozent begrenzen, berichtete die US-amerikanische Nachrichtensender CNBC.