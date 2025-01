Transatlantisches Fundament trägt

BERLIN (dpa-AFX) - Bundeskanzler Olaf Scholz setzt auch unter dem künftigen amerikanischen Präsidenten Donald Trump auf ein gutes Miteinander zwischen Bundesregierung und US-Administration. Im Magazin "Stern" verwies der SPD-Politiker auf den Anteil, den die USA bei der Rückkehr der Demokratie in Deutschland hatten - nach dem Zweiten Weltkrieg zunächst im Westen und nach der friedlichen Revolution in Ostdeutschland im ganzen Land.

"Dieses Fundament trägt, und es wird die transatlantischen Beziehungen noch lange tragen", sagte Scholz. Jetzt gehe es darum, mit der neuen US-Regierung gut zusammenzuarbeiten. "Seit seiner Wahl habe ich bereits zwei Mal mit dem designierten Präsidenten Trump telefoniert, es waren ausgesprochen freundliche Gespräche", stellte der Kanzler fest.

Trump soll am 20. Januar als US-Präsident vereidigt werden. Auf die Frage, ob er bei der Zeremonie dabei sein werde, sagte Scholz: "Die amerikanische Administration hat, wie in solchen Fällen üblich, den deutschen Botschafter eingeladen." Gut einen Monat nach Amtsantritt von Trump steht in Deutschland die Bundestagswahl an./shy/DP/zb