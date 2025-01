Rehlinger erwartet von neuer Bundesregierung 'klaren Kurs'

SAARBRÜCKEN (dpa-AFX) - Die saarländische Ministerpräsidentin Anke Rehlinger (SPD) erwartet von der künftigen Bundesregierung eine anpackende Wirtschaftspolitik. "Es braucht definitiv einen klaren Kurs", sagte sie der Deutschen Presse-Agentur. "Es braucht Wachstumsimpulse in Deutschland und in Europa insgesamt." Die scheidende Bundesregierung habe sich in den letzten Monaten in einer schwierigen Situation befunden, "weil zu viel gestritten wurde, selbst wenn eigentlich etwas Gutes gemacht wurde".

Der Streit um das Heizungsgesetz habe viele Menschen verunsichert. "Und Wirtschaft ist auch viel Psychologie, da braucht es klare Signale. Es braucht einen klaren Kurs, der auf Wachstum setzt, der aber auch nicht wieder alles infrage stellt", sagte Rehlinger.