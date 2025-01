Nvidia schrumpft KI-Supercomputer auf Schreibtisch-Format

Die Bären haben sich in die Tatzen gespuckt und sich heute wehrhaft gezeigt:Diese Runde ging also an das Bärenlager. Fortsetzung dann die nächsten Handelstage, wo Jensen dann dafür Sorge tragen muss, dass die Bullen morgen einen kräftigen Schluck aus der Pullen nehmen können, um die heutige Abweisung an dieser wichtigen Preismarke runterspülen zu können. Fakt ist aber auch, dass die Bullen faktisch mit beiden Arschbacken auf der Widerstandslinie Platz genommen haben, um die Bären unter permanentem Druck halten zu können. Die aktuelle Situation verspricht dann morgen wohl einen spannenden Abend.