Nvidia präsentiert neue Gaming-Grafikkarte und KI-Desktop-PC – Aktie legt zu

In seiner Präsentation zeichnete Huang eine Zukunftsvision, in der künstliche Intelligenz (KI) das Rückgrat bildet und die von humanoiden Robotern, automatisierten Fabriken und selbstfahrenden Fahrzeugen geprägt ist, berichtet der US-Nachrichtensender Bloomberg.

Nvidia-CEO Jensen Huang präsentierte auf der Technikmesse CES in Las Vegas eine beeindruckende Palette neuer Chips, Software und Services. Das Ziel: Nvidias Führungsrolle im Bereich Künstliche Intelligenz (KI) weiter auszubauen.

Die Präsentation löste eine Welle des Interesses bei Anlegern aus. Bereits vor Huangs Auftritt stiegen die Aktien von Nvidia und asiatischen Zulieferern auf Rekordhöhen. Microsoft hatte zuvor angekündigt, 80 Milliarden US-Dollar in den Ausbau seiner KI-Datenzentren zu investieren – ein Großteil davon fließt an Nvidia.

Neue GeForce-Chips für Gamer

Huang überraschte nicht nur die Tech-Branche, sondern auch die Gaming-Community: Nvidia bringt neue GeForce 50-Grafikkarten auf den Markt. Diese basieren auf der Blackwell-Architektur, die auch in den KI-Chips des Unternehmens zum Einsatz kommt. Das Flaggschiffmodell RTX 5090 ist ab diesem Monat für 1.999 US-Dollar erhältlich. Günstigere Varianten wie der RTX 5070 (549 US-Dollar) folgen im Februar. Dank KI können diese Grafikchips Bildinhalte in Echtzeit noch realistischer darstellen, so Huang.

"GeForce hat KI massentauglich gemacht, und jetzt kehrt KI zu GeForce zurück", so Huang.

KI für autonome Fahrzeuge und Robotik.

Neben Gaming treibt Nvidia die Ausweitung von KI in die physische Welt voran. Toyota, der größte Automobilhersteller der Welt, wird Nvidias Drive-Chips und Software für autonomes Fahren einsetzen. Auch Uber arbeitet mit Nvidia an Technologien für autonomes Fahren. Damit will Nvidia eine 50 Billionen US-Dollar schwere Industrie revolutionieren.

Ein zentraler Baustein ist Nvidia Cosmos, eine Plattform, die KI-Modelle mit virtuellen Trainingsdaten füttert. So können diese beispielsweise Gefahrensituationen im Straßenverkehr simulieren, ohne dass reale Tests durchgeführt werden müssen.

Desktop-PC für KI-Entwickler

Mit "Project Digits" hat Nvidia zudem einen neuen Desktop-PC für KI-Entwickler vorgestellt. Das 3.000 US-Dollar teure Gerät wird von einem Grace Blackwell Superchip angetrieben, der KI-Modelle lokal effizient ausführen kann. Das in Zusammenarbeit mit MediaTek entwickelte System richtet sich an Profis, die unabhängig von Cloud-Lösungen arbeiten wollen.

Nvidia bleibt mit seiner Innovationskraft das Maß aller Dinge in der KI-Welt. Die neuen Produkte stärken nicht nur die Position des Unternehmens, sondern könnten auch die nächste Phase der technologischen Revolution einläuten.

Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion