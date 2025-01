Krise von Thyssenkrupp: Krupp-Nachfahre unterstützt Krupp-Stiftung

keepsmiling3 schrieb 09.12.24, 16:02

Es ist schon fast grenzwertig widerlich was Scholz hier abzieht. Der Mann muss wirklich meinen seine Wählerschaft bzw. alle Wähler/innen bestehen nur aus Grenzdebilen.



So was von peinlich diese Versprechungen und die Not der Menschen in seinen lächerlichen Torschluss Panik Wahlkampf zu verwenden.



Nix gebacken bekommen und dann wieder Versprechungen auf dem Rücken der TK Belegschaft. Man könnte nur noch kotzen und wer von einem Kanzler Habeck träumt muss jegliche Realität verloren haben...



Spätestens nach der Wahl kommt dann wieder auf die Thematik Thyssen Krupp, was interessiert mich mein Geschwätz von gestern....