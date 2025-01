Intel mit klaren Umkehrzeichen

Aktuell zeigt sich seit dem heftigen Kurssturz aus Dezember eine potenziell inverse SKS-Formation verlaufen zwischen dem Vorgängertief von 18,84 US-Dollar und dem oberen Deckel bzw. Nackenlinie um 21,00 US-Dollar. Gelingt es nämlich demnächst die Formation regelkonform auf der Oberseite durch einen Sprung über 21,00 US-Dollar aufzulösen, würde unmittelbares Kurspotenzial zunächst an den EMA 50 bei 21,68 US-Dollar frei werden, darüber könnte Intel an 22,00 US-Dollar weiter zulegen. Eine vollständige Umsetzung der Formation würde sogar einen Kursanstieg an 23,34 US-Dollar erlauben zu vollziehen. Sollte es jedoch zu empfindlichen Kursverlusten unter ein Niveau von 19,73 US-Dollar und damit den Bereich der linken Schulter kommen, müsste mit einem neuerlichen Test der Dezembertiefs um 18,90 US-Dollar zwingend eingeplant werden. Wie es an dieser Stelle weitergeht, müsste eine erneute Auswertung der Kursmuster offenlegen.

Trading-Strategie: